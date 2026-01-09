Controlli a Volterra: denunce, sequestri di droga e multe per oltre 4mila euro

Cronaca Volterra
Condividi su:
Leggi su mobile

L’episodio più rilevante a Volterra: fermato un 56enne alla guida di un motociclo in area pedonale e senza patente

Controlli straordinari ad alto impatto dei Carabinieri della Compagnia di Volterra nel pomeriggio del 7 gennaio nei comuni di Volterra, Guardistallo, Casale Marittimo e Montescudaio. L’operazione, finalizzata a rafforzare la sicurezza stradale e il contrasto al degrado urbano, ha visto l’impiego di più pattuglie nelle aree nevralgiche e nei centri storici.

L’episodio più rilevante si è verificato in Piazza dei Priori a Volterra, dove i militari hanno fermato un 56enne alla guida di un motociclo in area pedonale. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era in stato di ebbrezza e con patente revocata. Inoltre il mezzo era privo di assicurazione e revisione. Per il conducente sono scattate sanzioni amministrative, mentre il motociclo è stato immediatamente sequestrato.

Sul fronte della lotta agli stupefacenti, un 58enne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di 0,76 grammi di cocaina, poi sequestrata.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 62 persone, controllati 55 veicoli, ispezionato un esercizio pubblico ed elevate 7 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 4.016 euro.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
9 Dicembre 2025

Controlli dei carabinieri nel Pisano: otto denunce per guida in stato di ebbrezza e droga

Intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Pisa negli ultimi giorni, con otto persone denunciate per reati legati alla sicurezza stradale. Le contestazioni [...]

Volterra
Cronaca
7 Novembre 2025

Volterra, in carcere un giovane accusato di violenza e minacce contro la ex compagna

I carabinieri di Volterra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa su richiesta della procura, nei confronti di [...]

Volterra
Cronaca
8 Ottobre 2025

Spaccia vicino a una scuola, arrestato

Il 3 ottobre i carabinieri di Volterra hanno arrestato un 47enne sorpreso a spacciare nelle vicinanze di una scuola a Volterra. L'uomo è stato poi rimesso in libertà. A seguito [...]



Tutte le notizie di Volterra

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina