Controlli a Volterra: denunce, sequestri di droga e multe per oltre 4mila euro

Controlli straordinari ad alto impatto dei Carabinieri della Compagnia di Volterra nel pomeriggio del 7 gennaio nei comuni di Volterra, Guardistallo, Casale Marittimo e Montescudaio. L’operazione, finalizzata a rafforzare la sicurezza stradale e il contrasto al degrado urbano, ha visto l’impiego di più pattuglie nelle aree nevralgiche e nei centri storici.

L’episodio più rilevante si è verificato in Piazza dei Priori a Volterra, dove i militari hanno fermato un 56enne alla guida di un motociclo in area pedonale. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era in stato di ebbrezza e con patente revocata. Inoltre il mezzo era privo di assicurazione e revisione. Per il conducente sono scattate sanzioni amministrative, mentre il motociclo è stato immediatamente sequestrato.

Sul fronte della lotta agli stupefacenti, un 58enne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di 0,76 grammi di cocaina, poi sequestrata.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 62 persone, controllati 55 veicoli, ispezionato un esercizio pubblico ed elevate 7 sanzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 4.016 euro.

