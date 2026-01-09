Eccidio di Rigosecco, commemorazione per i partigiani Luigi Marsili e Luciano Panti

Il Comune di Certaldo ha organizzato una serie di iniziative per l’82° Anniversario dell’Eccidio di Rigosecco, avvenuto il 15 gennaio 1944, per onorare la memoria dei partigiani caduti e delle vittime della guerra.

Il momento centrale delle commemorazioni è in programma giovedì 15 gennaio 2026 a Rigosecco (Montalcino), dove si terrà una cerimonia ufficiale con la partecipazione di una delegazione di studenti, dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni. L’iniziativa è dedicata in particolare al ricordo dei partigiani Luigi Marsili e Luciano Panti, caduti durante uno scontro con i fascisti repubblichini.

Per favorire una più ampia partecipazione della cittadinanza, il Comune invita a prendere parte anche alle iniziative previste a Certaldo venerdì 16 gennaio 2026. Alle ore 10.00, presso la Casa di Riposo “E. Giglioli”, si terrà un momento di raccoglimento in memoria delle vittime del bombardamento del 15 gennaio 1944. Alle ore 11.00, al Cimitero Comunale, è in programma la deposizione di corone sulle tombe dei partigiani Dino Bellucci e Luigi Marsili.

Le celebrazioni rappresentano un’occasione di memoria collettiva e impegno civile, per ribadire i valori della Resistenza e della libertà che hanno segnato la storia del territorio.