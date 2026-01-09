A Empoli torna la Fiera del Disco & del Fumetto

Empoli si prepara a tornare capitale del collezionismo e della cultura pop con la 27ª edizione della Fiera del Disco & del Fumetto, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica, di fumetti e di intrattenimento. L’evento si svolgerà sabato 10 e domenica 11 gennaio al Palazzo Esposizioni di Empoli, in piazza Guido Guerra 13, con ingresso libero.

La manifestazione aprirà le porte al pubblico sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 9 alle 18.30, dando così il via a due giornate dense di proposte e incontri. Da anni punto di riferimento per collezionisti e curiosi, la fiera riunisce espositori specializzati provenienti da tutta Italia, con un’ampia selezione di vinili e CD, fumetti, manga, videogiochi, articoli Pokémon e molto altro, tra rarità da collezione e gustose novità per tutte le età.

Tra i momenti clou, la presenza di due importanti protagonisti del fumetto italiano. Marcello Mangiantini, storico disegnatore di Zagor, sarà presente sabato 10 dalle 10 alle 17, mentre Riccardo Nunziati, disegnatore di Diabolik, incontrerà il pubblico domenica 11 dalle 10 alle 17. Ospite d'eccezione il creator Notorius Pokémon, che coinvolgerà il pubblico con live unboxing entrambi i giorni dalle 11 alle 18. Inoltre, non mancheranno Aktion Figures, videogiochi e gadget.

Durante la fiera ci sarà anche un’area ristoro per un piacevole break prima di rituffarsi tra i vari stand.

La Fiera del Disco & del Fumetto è organizzata da Fumetti e Dintorni e si svolge con il patrocinio del Comune di Empoli. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del collezionismo, della musica e della cultura pop, in un contesto che unisce passione, memoria e intrattenimento.

Notizie correlate