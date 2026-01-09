Femminicidio a Foiano della Chiana, chiesto ergastolo: "Delitto crudele e senza attenuanti"

Per il femminicidio di Letizia Girolami, la psicoterapeuta di 72 anni uccisa il 5 ottobre 2024 nella sua proprietà di Foiano della Chiana, la Procura di Arezzo ha chiesto la condanna all’ergastolo per il 37enne, di origine pakistana, amico di famiglia della vittima ed ex fidanzato della figlia.

Nella sua requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Arezzo, il pm Angela Masiello ha definito l’omicidio frutto di “futili motivi”, legati a una lite nata per alcuni pulcini di pavone morti, ritenuta solo un pretesto per un’aggressione violenta e del tutto sproporzionata. Secondo l’accusa, la vittima non ebbe alcuna possibilità di difendersi e, anche quando era già ferita, l’imputato continuò a colpirla, configurando l’aggravante della crudeltà.

Il pm ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali, tra cui il processo Cecchettin, sottolineando che la crudeltà sussiste quando vengono inferti ulteriori colpi su una vittima già mortalmente ferita. Sono state escluse le attenuanti, anche alla luce del comportamento successivo al delitto: Rhana avrebbe assunto atteggiamenti minacciosi davanti al gip e tentato depistaggi, parlando di presunte terze persone e fornendo versioni smentite dalle indagini dei carabinieri.

Alla richiesta di ergastolo per omicidio aggravato si sono associate anche le parti civili.