Firenze, quattro arresti per il tentato omicidio davanti al cinema

Cronaca
Il carcere di Sollicciano

L’aggressione, avvenuta vicino al cinema di via del Cavallaccio, sarebbe collegata a una lite precedente tra le stesse persone

La Polizia di Stato di Firenze ha dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini marocchini, accusati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti a offendere. Il provvedimento arriva al termine di un'indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica.

L’episodio risale al 3 settembre 2025, quando un giovane marocchino di 26 anni è stato brutalmente aggredito nei pressi dell’UCI Cinema di via del Cavallaccio. Secondo le ricostruzioni della polizia, il gruppo di aggressori avrebbe utilizzato machete, sassi, un tombino e un casco da moto, provocando alla vittima lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini hanno potuto ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine e ad altri accertamenti sul territorio. Dai riscontri emersi, l'episodio sembrerebbe legato a motivi personali, riconducibili a una lite precedente tra le stesse persone coinvolte.

I quattro indagati sono stati rintracciati dalla Squadra Mobile e trasferiti alla casa circondariale di Sollicciano, dove rimarranno a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

