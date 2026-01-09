Fondazione Sistema Toscana e CNA Toscana hanno sottoscritto un importante accordo per avviare una collaborazione strutturata a sostegno della formazione delle imprese e dei professionisti del settore audiovisivo in Toscana.

L’intesa, dalla durata triennale, ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze professionali, imprenditoriali e manageriali del comparto audiovisivo regionale, in coerenza con i fabbisogni espressi dal sistema produttivo e con le opportunità offerte dai programmi di finanziamento pubblico, in particolare dal Fondo Sociale Europeo.

Attraverso CNA Cinema e Audiovisivo, CNA Toscana potrà proporre a Fondazione Sistema Toscana progetti formativi condivisi con le imprese associate e con il contributo diretto di professionisti ed esperti del settore. Fondazione Sistema Toscana valuterà le proposte presentate e curerà, per i progetti selezionati, la progettazione esecutiva, la gestione amministrativa e la rendicontazione nel rispetto della normativa vigente.

L’intesa nasce dalla volontà comune di rafforzare le competenze professionali, imprenditoriali e manageriali del sistema audiovisivo regionale, contribuendo alla crescita e alla competitività del settore nel rispetto dei ruoli istituzionali delle due organizzazioni.

"L’accordo stretto con CNA Toscana da Fondazione Sistema Toscana – ha dichiarato il presidente Iacopo Di Passio – si inserisce in un percorso che già da qualche anno abbiamo positivamente intrapreso con le nostre attività delle Manifatture Digitali Cinema, orientato sia alla formazione di nuovi operatori che al sostegno all'industria del cinema e dell’audiovisivo, nell’ottica di favorire lo sviluppo territoriale e soprattutto di implementare la creazione di nuove opportunità occupazionali nel settore, in linea con le politiche regionali".

"Con questo accordo – Aggiunge Emanuele Nespeca Presidente regionale del raggruppamento di interesse CNA Cinema e Audiovisivo - prosegue il percorso regionale di crescita del comparto cinematografico e audiovisivo. Da sempre consideriamo la formazione un passo fondamentale per dare agli artisti, ai tecnici e soprattutto agli imprenditori e produttori del settore, basi solide su cui costruire il prossimo futuro".

Fonte: Ufficio stampa

