Frana sulla Faentina, strada chiusa fino al 20 gennaio

Attualità Fiesole
Via Faentina chiusa fino al 20 gennaio per una frana a Fiesole: scattano navette tra Pratolino, Olmo e Borgo San Lorenzo e modifiche ai bus

La via Faentina resterà chiusa in entrambi i sensi fino al 20 gennaio a causa dei lavori di messa in sicurezza e ripristino dopo il movimento franoso avvenuto in località Manzolo, nel territorio comunale di Fiesole. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra via della Polveriera a Pian di Mugnone e Ponte alla Badia.

L’accesso è consentito solo a frontisti, mezzi di servizio e di soccorso, fino al civico 48 dal lato Firenze e al civico 54 dal lato Pian di Mugnone. Per ridurre i disagi alla viabilità, su via Badia dei Roccettini è stato invertito il senso di marcia, permettendo la discesa verso Ponte alla Badia a chi proviene da San Domenico.

Inoltre, da piazza Mino a Fiesole il traffico diretto verso Pian di Mugnone viene deviato su un percorso alternativo che comprende via Duprè, via Portigiani, via Marini, via delle Mura Etrusche, via Costa e via 25 Aprile, per evitare congestioni. I mezzi pesanti vengono invece regolati direttamente dalla polizia municipale.

Modifiche ai bus e navette straordinarie

Sul fronte del trasporto pubblico, la Città Metropolitana di Firenze e Autolinee Toscane hanno annunciato che dal 12 gennaio fino alla riapertura della strada sarà attivo un servizio navetta feriale, dal lunedì al venerdì e il sabato, tra Pratolino, Olmo e Borgo San Lorenzo.

La linea 21 limiterà il servizio alla tratta Libertà – Salviati FS, mentre per la linea 45 viene istituito un collegamento aggiuntivo tra La Querciola, le Caldine e piazza Mino a Fiesole, da dove sarà possibile proseguire con la linea 7 verso Firenze.

Già dal giorno della frana, la linea 319A, impossibilitata a percorrere la Faentina, è stata deviata sulla via Bolognese.

