Frana sulla SR 302 Faentina: strada chiusa fino al 20 gennaio

I lavori di messa in sicurezza e ripristino del movimento franoso sulla Via Faentina in località Manzolo sono già in atto e oggi Città Metropolitana di Firenze ha reso note le tempistiche, prorogando la chiusura (in entrambi i sensi) della Faentina fino al 20 gennaio 2026. Pertanto, siamo in grado di offrire un quadro più definito relativamente agli interventi e ai provvedimenti del Comune di Fiesole, che andiamo così a riassumere:

• Il traffico sulla direttrice Firenze – Mugello, in entrata e in uscita, è dirottato su via Bolognese, così come il trasporto pubblico extra urbano

• VIA FAENTINA: chiusura al transito fino al 20/01/2026 - nei due sensi - nel tratto compreso tra via della Polveriera a Pian di Mugnone e Ponte alla Badia (accesso consentito a frontisti, mezzi di servizio e/o di soccorso fino al civico 48 da Firenze e fino al civico 54 da Pian di Mugnone);

• VIA BADIA DEI ROCCETTINI: senso unico di marcia in direzione via Faentina a partire da San Domenico (rimane invertito il senso di percorrenza di via Badia dei Roccettini, consentendo quindi di scendere verso Ponte alla Badia per chi proviene da San Domenico)

• PIAZZA MINO: il traffico veicolare verso Pian di Mugnone, viene invitato - onde evitare intasamenti – a procedere attraverso via Duprè, via Portigiani, via Marini, via delle Mura Etrusche, via Costa, via 25 aprile (i mezzi pesanti vengono regolati in loco dalla Polizia Municipale).

• TRASPORTO PUBBLICO LOCALE:

la linea ferroviaria Faentina è regolarmente funzionante;

la linea urbana AT numero 21 da Firenze in direzione Caldine resta limitata a Salviati; dalla Querciola verso Firenze, resta istituita la “navetta 21” che dalla Querciola, transitando da Caldine e Pian del Mugnone, raggiunge Fiesole per raccordarsi con la linea 7.

Prosegue in questo periodo la collaborazione con la Città Metrolitana per il pattugliamento delle zone più critiche. Il Comune di Fiesole invita tutti al rispetto delle misure necessarie in questo stato emergenziale e ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione.

Fonte: Comune di Fiesole - Ufficio stampa