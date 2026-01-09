Freddo nelle scuole a Pontedera, Fabbrini e Nannipieri: "La Provincia intervenga"

“Come ogni inverno, anche quest’anno le scuole del nostro territorio si sono fatte trovare impreparate ad affrontare le basse temperature. L’allarme arriva dagli studenti dell’I.T.I. “Marconi” di Pontedera, che segnalano molte aule dell’istituto, prevalentemente al secondo piano, con temperature comprese tra 10 e 12 gradi, condizioni che rendono difficile seguire le lezioni.”

“Il problema è legato a impianti di riscaldamento obsoleti o guasti, con una manutenzione insufficiente. Questo rende evidente la necessità di un intervento immediato da parte della Provincia per garantire il corretto funzionamento degli impianti e il rispetto degli standard di sicurezza e comfort nelle aule.”

“Un ulteriore elemento critico riguarda il rientro dopo le vacanze natalizie. I calendari scolastici sono noti da mesi, eppure le aule non vengono riscaldate sufficientemente in anticipo, costringendo gli studenti a sopportare un freddo perfettamente evitabile. È inaccettabile che situazioni di questo tipo si ripetano ogni anno, con inevitabili conseguenze sul diritto allo studio.”

“Alcune classi sono state spostate in aule delle sedi distaccate, ma altre continuano a seguire le lezioni al freddo. Gli studenti meritano ambienti sicuri e adeguati per apprendere, senza dover affrontare condizioni che possono compromettere la loro salute. Chiediamo alla provincia di intervenire immediatamente.”

Dichiarano Christian Nannipieri, responsabile di Gioventù Nazionale Pontedera, e Simone Fabbrini, presidente provinciale di Azione Studentesca.

Fonte: Ufficio stampa