Gianpaolo Donzelli è scomparso, sanità toscana in lutto

Gianpaolo Donzelli è scomparso a 79 anni. La sanità toscana piange uno dei suoi grandi nomi: neonatologo e pediatra al Meyer, è stato anche professore universitario, è conosciuto anche come filosofo e intellettuale che per anni si è interrogato sul concetto di cura. Ha scritto moltissimi articoli scientifici e libri divulgativi, tanto che negli ultimi tempi aveva collaborato con la casa editrice La Nave di Teseo.

Originario di Rovigo, Donzelli si era laureato a Bologna e specializzato a Firenze. Aveva lavorato in Africa e fatto ricerche per il Cnr e la Regione Toscana. Aveva seguito anche la nascita della Fondazione Meyer, di cui era diventato pure presidente. Nell'ultimo periodo faceva parte del consiglio di amministrazione.

"La Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer con il suo Presidente Marco Carrai, il Segretario generale Alessandro Benedetti, il Consiglio di amministrazione, tutti gli Organismi istituzionali insieme al Direttore generale dell’AOU Meyer IRCCS Paolo Morello e a tutti gli amati collaboratori ricordano il professor Gianpaolo Donzelli, ex presidente della Fondazione Meyer, scomparso ieri sera. Gianpaolo con il suo sorriso, la sua amicizia, la sua professionalità e competenza insieme alla sua sensibilità e il suo amore ha lasciato un ricordo indelebile che rimarrà nella storia dell’Ospedale e della Fondazione di cui è stato ineguagliato animatore. La cura che ha avuto per i suoi piccoli pazienti, per la Fondazione e per ciascuno di noi non potrà essere mai dimenticata" è il messaggio pubblicato da Fondazione Meyer.

Le esequie si terranno sabato 10 gennaio alle ore 15.00 alla Basilica di San Miniato al Monte a Firenze.