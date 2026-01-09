Interruzioni di corrente tra Avane e Pagnana, residenti: "Situazione ormai insostenibile"

Continuano le interruzioni di corrente tra Avane e Pagnana. A segnalarlo sono ancora una volta i residenti che già avevano denunciato il disservizio alla rete elettrica alla fine di agosto 2025, scrivendo una lettera aperta al sindaco di Empoli Alessio Mantellassi. A settembre tramite la propria pagina facebook il sindaco aveva parlato di "disagi" che "non possono essere più tollerati" nella zona. Dopo un incontro tra Comune e E-Distribuzione, che ha competenza sul servizio, erano stati annunciati investimenti per manutenzione, digitalizzazione delle cabine e restyling della dorsale elettrica a servizio di Avane e Pagnana. Ora il nuovo appello dopo il ripresentarsi dei blackout, con la richiesta di un incontro al sindaco, che ha riscontrato disponibilità nella risposta dell'assessore Falorni: "L'amministrazione comunale è dalla parte della cittadinanza".

La nuova segnalazione

"Con la presente siamo nuovamente costretti a segnalare una situazione che, a questo punto, può essere definita di vera e propria emergenza, e che coinvolge i residenti delle seguenti zone del territorio comunale: Via della Motta, Via di Vitiana, Via di Valdarno e Via della Nave" inizia così la nuova lettera, del 9 gennaio 2026, sempre indirizzata al sindaco Mantellassi e ai cittadini. Le interruzioni della fornitura, come riportato, si verificano 1-2 volte al mese "spesso protratte per lunghi periodi, da mezza giornata fino a 8 ore consecutive".

Nella segnalazione dell'estate scorsa "avevamo richiesto a E-Distribuzione, un formale impegno per l’esecuzione di interventi strutturali di rinnovamento e messa in sicurezza della linea elettrica" e al Comune "un supporto concreto per aiutare i cittadini a risolvere una criticità che incide pesantemente sulla qualità della vita quotidiana".

Da agosto 2025 a oggi "a parte una dichiarazione pubblicata sui social network dal Sindaco Mantellassi, non risultano interventi effettuati, né sono mai state fornite informazioni ufficiali o aggiornamenti sullo stato della linea elettrica interessata. Per rendere evidente la gravità della situazione, segnaliamo che solo negli ultimi mesi si sono verificate interruzioni nelle seguenti date: 11 novembre 2025, 26 dicembre 2025" nel giorno di Santo Stefano e oggi stesso, "9 gennaio 2026. Nessuna di queste interruzioni ha avuto una durata inferiore alle 4 ore".

"Situazione insostenibile"

"La situazione è ormai insostenibile" viene aggiunto nella lettera. "L’energia elettrica è un servizio essenziale, indispensabile per la vita domestica, per il lavoro, per la salute e per la sicurezza delle persone. Rivolgiamo pertanto un nuovo e accorato appello al Sindaco Mantellassi e a tutta l’Amministrazione Comunale affinché si attivino concretamente per risolvere un problema che insiste su un territorio di loro competenza che sta progressivamente peggiorando. Chiediamo formalmente la possibilità di un incontro con il Sindaco, al fine di avviare un’azione condivisa e coordinata a tutela dei cittadini, con l’obiettivo di ottenere da E-Distribuzione interventi risolutivi e definitivi, e garantire finalmente un servizio elettrico stabile e affidabile. Confidiamo in un riscontro concreto e tempestivo".

La risposta dell'assessore Falorni sui lavori: "In corso le verifiche autorizzative"

Riscontro che è arrivato il giorno stesso da parte del Comune, con l'assessore ai Lavori Pubblici e al Piano per le Frazioni e i Quartieri del Comune di Empoli Simone Falorni, che è entrato in merito della nuova lettera.

"La giunta comunale ha incontrato i cittadini di Avane e Pagnana in due appuntamenti, rispettivamente il 30 maggio e il 16 ottobre 2025. Durante questi appuntamenti è stato affrontato anche il problema delle interruzioni di corrente elettrica nelle abitazioni delle due frazioni. Il problema era noto da tempo ed era già stato instaurato un dialogo costante con E-Distribuzione che ha portato al comunicato congiunto datato 17 settembre 2025 nel quale la società ha annunciato "un'operazione di restyling sulla dorsale elettrica di media tensione, a servizio delle frazioni di Avane e Pagnana e denominata ‘Manetti’, che sarà rinnovata sia tramite la sostituzione dei vecchi pali con nuovi sostegni di ultima generazione nonché attraverso la posa per un tratto di quasi un chilometro di cavo elicord precordato, più resistente e performante, al posto del normale conduttore". E-Distribuzione è il titolare degli interventi necessari per interrompere questi disagi e, da recenti interlocuzioni, è emerso che sono in corso le verifiche autorizzative da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato. L'amministrazione comunale è dalla parte della cittadinanza e, come di consueto, il sindaco e il sottoscritto sono a disposizione per incontrare i cittadini su appuntamento. Il sindaco inoltre, da inizio mandato, accoglie su ricevimento libero il giovedì dalle 10 alle 12".