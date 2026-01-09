"Fascio attento" e "Game over": scritte a Marcignana contro Cantini

"Dottor Isacco e i suoi fratelli, game over!" ma anche "Fascio attento, ancora fischia il vento". Sono i due striscioni contro Isacco Cantini apparsi al cavalcavia di Marcignana, alla periferia di Empoli, nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio. Non si conoscono gli autori o l'autore del gesto, l'unico simbolo presente negli striscioni è una falce con martello stilizzata.

Le due scritte sono state appese su via Val d'Elsa Sp10, non lontano dall'uscita della Fi-Pi-Li di Empoli Ovest: sono al cavalcavia costruito da pochi anni e che aggira la ferrovia. Sono un ulteriore tassello della vicenda di Isacco Cantini, presumibilmente una risposta al commento su Facebook del segretario di Fratelli d'Italia di Empoli.

Nei giorni scorsi è scoppiata una grande polemica in seno alla politica empolese per via di una frase che il politico ha scritto come commento in risposta a un articolo di gonews.it pubblicato su Facebook: "Comunisti vi stermineremo". Quella frase incriminata ha suscitato molte reazioni dal mondo politico (e anche una valanga d'odio social) e adesso ecco una nuova risposta.

foto gonews.it