Lazzeretto, spettacolo e cena "contro la meningite"

Attualità Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile

Ancora un appuntamento per sostenere l'Associazione "Stop alla Meningite". Da tempo il sodalizio si prodiga per prevenire e combattere questa terribile malattia, spesso mortale o con gravi conseguenze.

Da oltre dieci anni promuove iniziative per la raccolta di fondi da devolvere all'ASL ed in particolare all'Ospedale di Empoli per l'acquisto di apparecchiature e macchinari per contrastare la più temibile delle complicanze, la sepsi meningococcica. Anche in questo caso una grande iniziativa per donare all'Unità Operativa Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Empoli un laringoscopio digitale altamente evoluto.

Servirà per rendere rapide e precise le diagnosi di gravi problematiche respiratorie. L'evento consiste in una Cena - Spettacolo al Circolo di Lazzeretto (Cerreto Guidi) in via 2 Settembre 167. Lo spettacolo Due Zero sarà un tributo al cantante Renato Zero. Il Circolo di Lazzeretto devolverà l'intero ricavato della serata - € 25 a persona - ma si potranno effettuare anche piccole o grandi donazioni. L'appuntamento per la serata è per Sabato prossimo 10 Gennaio alle ore 20. Indispensabile la prenotazione al numero 0571785167.

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
4 Gennaio 2026

Convenzione tra il Conservatorio 'Mascagni' di Livorno e il Progetto Musicale Busoni di Cerreto Guidi

Il Conservatorio di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e il Progetto Musicale Ferruccio Benvenuto Busoni di Cerreto Guidi annunciano con grande soddisfazione la sottoscrizione di una convenzione ufficiale di collaborazione, finalizzata alla promozione [...]

Cerreto Guidi
Attualità
2 Gennaio 2026

Cerreto Guidi: tre nuovi defibrillatori donati al Comune

Prosegue il percorso del progetto “Cerreto Guidi cardio-protetta”, promosso dall’Amministrazione comunale per aumentare la sicurezza e la tutela della salute pubblica. In questo contesto, il Comune ha recentemente accolto tre importanti donazioni [...]

Toscana
Attualità
30 Dicembre 2025

Uncinetto, calcio e non solo: cinque video dal 2025 da riscoprire

Il 2025 è stato l'anno della cronaca, della politica, della scuola eccetera. Ma è stato anche un anno di notizie curiose e interessanti, dall'Empolese Valdelsa specialmente. Tipo la bomba, o [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina