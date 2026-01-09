Lazzeretto, spettacolo e cena "contro la meningite"

Ancora un appuntamento per sostenere l'Associazione "Stop alla Meningite". Da tempo il sodalizio si prodiga per prevenire e combattere questa terribile malattia, spesso mortale o con gravi conseguenze.

Da oltre dieci anni promuove iniziative per la raccolta di fondi da devolvere all'ASL ed in particolare all'Ospedale di Empoli per l'acquisto di apparecchiature e macchinari per contrastare la più temibile delle complicanze, la sepsi meningococcica. Anche in questo caso una grande iniziativa per donare all'Unità Operativa Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Empoli un laringoscopio digitale altamente evoluto.

Servirà per rendere rapide e precise le diagnosi di gravi problematiche respiratorie. L'evento consiste in una Cena - Spettacolo al Circolo di Lazzeretto (Cerreto Guidi) in via 2 Settembre 167. Lo spettacolo Due Zero sarà un tributo al cantante Renato Zero. Il Circolo di Lazzeretto devolverà l'intero ricavato della serata - € 25 a persona - ma si potranno effettuare anche piccole o grandi donazioni. L'appuntamento per la serata è per Sabato prossimo 10 Gennaio alle ore 20. Indispensabile la prenotazione al numero 0571785167.

