L’Use Computer Gross riparte da Genova. Sabato sera alle 18 (arbitri Cirinei di Pisa e Sposito di Livorno) la squadra di Luca Valentino sarà in campo nello splendido palasport Waterfront di Levante, l’arena sportiva situata all'ingresso del più ampio progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano. Una partita che, al di là della classifica che vede i liguri ultimi a quota 2 punti, nasconde le classiche insidie della ripartenza post vacanze di fine anno.

“Finalmente torniamo in campo dopo una sosta infinita per noi – spiega coach Luca Valentino – in questo periodo abbiamo cercato con lo staff di avere continuità nel lavoro e mantenere la condizione che avevamo prima di Natale. Affrontiamo una Genova in cerca di riscatto che, cambiando guida tecnica con l’arrivo di coach Stefano Comuzzo, avrà sicuramente una reazione alla quale dovremo rispondere presenti”.

“Oltre che nella difficoltà del giocare dopo così tanto stop – prosegue - l'insidia è nell'impattare subito la partita con concentrazione e crescere nei 40 minuti. Genova ha un roster che merita sicuramente altre posizioni in classifica e che dovremo essere bravi a limitare chiudendo nel migliore dei modi il girone di andata e iniziando ad abituarsi al fatto che ogni possesso, ogni punto ed ogni vittoria in questo girone possono valere molto”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della società ligure.

