Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione con corteo organizzata da “Firenze per la Palestina” per domani, sabato 10 gennaio, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte sono quelle di piazza San Marco, via Cavour, via dei Gori e piazza San Lorenzo. In questa area il provvedimento scatterà domani alle 13 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

