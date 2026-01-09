Malformazioni renali neonatali: lo studio dello specializzando AOUP in Pediatria

Massimo Scacciati Pediatria AOUP
Massimo Scacciati

Massimo Scacciati, medico in formazione specialistica all’ultimo anno della Scuola di specializzazione in Pediatria diretta da Diego Peroni, e a contratto nell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup, ha terminato il suo periodo di formazione in nefrologia pediatrica al GOSH-Great Ormond Street Hospital di Londra (sotto la supervisione di Rukshana Shroff) e al BCH-Boston Children Hospital (Usa) e, a fine mese, si specializzerà in Pediatria con una tesi scritta in collaborazione con l’IRCCS pediatrico Gianna Gaslini di Genova e i due sopracitati centri internazionali, dal titolo “Prenatal Renal Pelvic Dilatation as a Prognostic Marker of CAKUT: Predictors of Surgical Outcome to Optimize Pediatric Follow-Up”.

Questo studio analizza il valore prognostico della dilatazione pielica renale, diagnosticata in epoca prenatale, come indicatore di malformazioni congenite dei reni e delle vie urinarie (CAKUT) e del successivo esito chirurgico. Mira quindi a identificare criteri predittivi utili a impostare una calendarizzazione più precisa dei controlli periodici, con nuove linee guida, alla luce di dati preliminari che suggeriscono una possibile riduzione di frequenza di interventi chirurgici sul neonato e, di conseguenza, anche degli ulteriori esami strumentali e delle visite da effettuare a distanza di tempo. Il giovane pediatra è stato anche recentemente eletto nel consiglio del gruppo di studio sull’ipertensione della Sip (Società italiana di pediatria).

