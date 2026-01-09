Multe da 300 euro ai manifestanti pro Palestina per occupazione binari a Massa

Multe da circa 300 euro sono state notificate a sette manifestanti pro Palestina che il 3 ottobre 2025 avevano occupato i binari della stazione ferroviaria di Massa durante una giornata di sciopero generale. La sanzione è stata elevata dalla Polfer per violazione del regolamento ferroviario.

Quel giorno un corteo partito dal centro storico aveva raggiunto la stazione, dove alcuni partecipanti avevano invaso i binari mentre la circolazione ferroviaria risultava già interrotta a causa di blocchi analoghi in altre località.

Tra i multati figurano tre esponenti sindacali: Nicola Del Vecchio, segretario provinciale della Cgil di Massa-Carrara, Stefano Lecchini della Filctem e Umberto Faidda della Fiom. Sanzionati anche quattro studenti delle scuole superiori, appartenenti al Collettivo studentesco. Il numero dei multati potrebbe aumentare nei prossimi giorni.

Nel verbale della Polfer la motivazione indica la violazione del “divieto di attraversamento dei binari” previsto dal regolamento ferroviario. All’importo base di 300 euro vanno aggiunti 12,41 euro per le spese di notifica.

Del Vecchio ha commentato l’accaduto sui social: "Anche a me, come ad altri manifestanti, è stata notificata una sanzione da parte del Compartimento Polizia ferroviaria per la Toscana", spiegando che gli viene contestata la violazione delle norme ferroviarie durante lo sciopero generale. "Una manifestazione colorata e pacifica che aveva come obiettivo quello della Pace. Questo atto non è altro che un modo per cercare di reprimere il dissenso. Noi non ci faremo intimidire e siamo pronti ad opporci in tutte le sedi ad una simile ingiustizia", ha aggiunto.