Palazzo Leggenda, doppio appuntamento per i più piccoli e i genitori nel weekend

Attualità Empoli
Continuano gli appuntamenti a Palazzo Leggenda a Empoli in questo fine settimana, ecco il programma e i nuovi orari

Continuano gli appuntamenti a Palazzo Leggenda in questo fine settimana. Già oggi, venerdì 9 gennaio, alle ore 17 si terrà il laboratorio 'Giocare con l'arte - Un mondo di colori!'. Le piccole artiste e i piccoli artisti realizzeranno un simpatico elfo utilizzando ritagli di cartoncini colorati a forma delle loro manine. Partecipazione consigliata per i piccoli dai 4 agli 8 anni, prenotazione consigliata.

Doppio appuntamento sabato 10 gennaio per i piccolissimi e i loro genitori.

Alle 10 per 'Civico 0' un nuovo appuntamento sulla genitorialità, a sostegno dell’allattamento. Un’occasione per condividere esperienze di allattamento, rispondere a dubbi e domande in un clima informale. Incontro aperto a tutti, in collaborazione con La Leche League

Nel pomeriggio, alle 16.30, tornano i 'Baby M-Assaggi' di Nati per Leggere a Palazzo Leggenda. Letture dolci e filastrocche: un momento di scoperta tra suoni, immagini e coccole di voce. Da 6 a 18 mesi. Prenotazione consigliata.

NUOVI ORARI - Ricordiamo che dal 2026 sono in vigore i nuovi orari di Palazzo Leggenda. Le aperture pomeridiane sono concentrate tutte in orario 15-19, allineandosi allo stesso orario di apertura della Fucini. Quindi martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, dal mercoledì al sabato anche dalle 15 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

