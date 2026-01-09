Parto d’urgenza nella shock room del pronto soccorso di Arezzo: nasce bambina di 3,1 kg

Cronaca
Madre e figlia stanno bene

È nata nella shock room dell’ospedale San Donato di Arezzo la bambina venuta alla luce oggi, 9 gennaio, alle 11.15, dopo che la madre, una donna di 29 anni al secondo figlio, era arrivata d'urgenza al pronto soccorso intorno alle 10.30.

La donna era stata presa in carico dal personale del 118 e trasportata in ambulanza della Croce Rossa, poiché il travaglio si era evoluto rapidamente. Grazie all'intervento tempestivo e al lavoro di squadra del personale sanitario, il parto è avvenuto in sicurezza nella sala d'emergenza.

La neonata pesa 3,1 chili e, insieme alla madre, è in buone condizioni. Dopo il parto, entrambe sono state trasferite nel reparto di Ostetricia e Ginecologia per le cure successive, come riferisce la Asl Toscana Sud Est.

