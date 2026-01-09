Semestre aperto Unifi, a Medicina e Odontoiatria ammessi 596 studenti

Sono 596 le studentesse e gli studenti ammessi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria. In 301 dovranno seguire i corsi di recupero

Sono 596 le studentesse e gli studenti ammessi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Ateneo fiorentino dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale da parte del Ministero (563 a Medicina e 33 a Odontoiatria): 486 avevano sostenuto gli esami a Firenze, 110 provengono da altri atenei.

Sono 279 gli studenti che accedono con riserva a Medicina e 22 a Odontoiatria: saranno chiamati a frequentare nel mese corrente i corsi di recupero della durata di 12 ore che serviranno al consolidamento delle conoscenze in chimica, biologia e fisica.

Allo stesso tempo sono previsti l'accesso a materiali didattici su piattaforme e-learning attività di peer tutoring con studenti senior. Per chi deve recuperare i debiti formativi sono stati fissati tre appelli (29 gennaio, 12 e 26 febbraio), uno in più rispetto alle indicazioni ministeriali.

Il 16 gennaio si aprirà una seconda finestra per i posti che saranno eventualmente rimasti vacanti per rinuncia. Un terzo slot è previsto poi nella settimana successiva. Le graduatorie degli ammessi ai corsi affini saranno, invece, pubblicate per il 28 gennaio.

L’Università di Firenze mette a disposizione un ampio ventaglio di misure a favore degli studenti non in graduatoria che sono interessati a proseguire il percorso universitario: le iscrizioni ai corsi ad accesso libero restano aperte senza oneri di mora fino al 6 marzo, mentre dal 19 gennaio riapriranno i bandi per 8 corsi a numero programmato locale, tra cui Biotecnologie, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, Scienze Biologiche, con una disponibilità di posti maggiorata del 20% rispetto alla programmazione iniziale.

Gli studenti che sceglieranno di immatricolarsi presso altri corsi dell’Ateneo potranno inoltre contare su appelli d’esame dedicati e attività di accoglienza specifiche.

Per guidare ogni studente verso la scelta migliore, verrà inoltre inviato un questionario finalizzato a strutturare colloqui di orientamento personalizzati, sia individuali che di gruppo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dedicato

Fonte: Università di Firenze

