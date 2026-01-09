Semestre filtro, a Pisa entrano in 468 di cui 197 con riserva

Sono 468 le studentesse e gli studenti ammessi all’Università di Pisa nei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo la pubblicazione, l’8 gennaio, della graduatoria nazionale. Di questi, 197 entrano con riserva, per non aver superato tutti e tre gli esami del semestre filtro. Sono così coperti tutti i posti a disposizione all’Università di Pisa (369 per Medicina, 69 per Veterinaria, 30 per Odontoiatria). Il 16 gennaio si aprirà una seconda finestra per i posti che saranno eventualmente rimasti vacanti per rinuncia. Le graduatorie degli ammessi ai corsi affini sono invece previste per fine mese.

Per studentesse e studenti entrati con un debito formativo l’Università di Pisa ha organizzato dei corsi di recupero in Biologia, Chimica e Fisica. Le lezioni, con frequenza consigliata ma non obbligatoria, si svolgeranno dal 19 al 28 gennaio e potranno essere seguite in presenza e da remoto. Per ciascuna materia sono previste 16 ore di attività didattica con docenti che hanno tenuto gli insegnamenti del semestre filtro.

Gli esami si terranno in tre appelli il 6, 20 e 24 febbraio per Fisica e il 7, 21 e 25 febbraio per Biologia e Chimica. Le prove consisteranno in un test a risposta multipla con 31 quesiti con un tempo a disposizione di un’ora e quindici minuti per ciascuna prova. La valutazione verrà espressa in trentesimi e non è richiesta l’accettazione del voto: nel caso di più tentativi, sarà automaticamente verbalizzato il risultato migliore.

L’Ateneo di Pisa ha inoltre deciso di aprire i corsi di recupero anche alle studentesse e agli studenti con zero crediti, ovvero a coloro che non hanno superato la selezione del semestre filtro. In questo caso, i crediti eventualmente acquisiti potranno essere utilizzati per l’iscrizione ad altri corsi di studio dell’Università di Pisa. Per gli iscritti con zero crediti sono previste sessioni di esame dedicate.

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate