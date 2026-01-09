Semestre filtro, a Pisa entrano in 468 di cui 197 con riserva

Attualità Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Università di Pisa: 468 ammessi a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo la graduatoria nazionale. Corsi di recupero ed esami di febbraio per chi ha debiti formativi

Sono 468 le studentesse e gli studenti ammessi all’Università di Pisa nei corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria dopo la pubblicazione, l’8 gennaio, della graduatoria nazionale. Di questi, 197 entrano con riserva, per non aver superato tutti e tre gli esami del semestre filtro. Sono così coperti tutti i posti a disposizione all’Università di Pisa (369 per Medicina, 69 per Veterinaria, 30 per Odontoiatria). Il 16 gennaio si aprirà una seconda finestra per i posti che saranno eventualmente rimasti vacanti per rinuncia. Le graduatorie degli ammessi ai corsi affini sono invece previste per fine mese.

Per studentesse e studenti entrati con un debito formativo l’Università di Pisa ha organizzato dei corsi di recupero in Biologia, Chimica e Fisica. Le lezioni, con frequenza consigliata ma non obbligatoria, si svolgeranno dal 19 al 28 gennaio e potranno essere seguite in presenza e da remoto. Per ciascuna materia sono previste 16 ore di attività didattica con docenti che hanno tenuto gli insegnamenti del semestre filtro.

Gli esami si terranno in tre appelli il 6, 20 e 24 febbraio per Fisica e il 7, 21 e 25 febbraio per Biologia e Chimica. Le prove consisteranno in un test a risposta multipla con 31 quesiti con un tempo a disposizione di un’ora e quindici minuti per ciascuna prova. La valutazione verrà espressa in trentesimi e non è richiesta l’accettazione del voto: nel caso di più tentativi, sarà automaticamente verbalizzato il risultato migliore.

L’Ateneo di Pisa ha inoltre deciso di aprire i corsi di recupero anche alle studentesse e agli studenti con zero crediti, ovvero a coloro che non hanno superato la selezione del semestre filtro. In questo caso, i crediti eventualmente acquisiti potranno essere utilizzati per l’iscrizione ad altri corsi di studio dell’Università di Pisa. Per gli iscritti con zero crediti sono previste sessioni di esame dedicate.

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
8 Gennaio 2026

Toscana Aeroporti, 2025 da record: 9,8 milioni di passeggeri. Marco Carrai: "Un risultato storico che conferma la nostra visione"

Il Sistema Aeroportuale Toscano chiude il 2025 con un nuovo record storico: 9,8 milioni di passeggeri complessivi, in crescita dell’8,4% rispetto al 2024. Un primato trainato sia dalla forte domanda [...]

Pisa
Attualità
7 Gennaio 2026

Digitalizzati i 357 mila campioni dell’Erbario dell’Università di Pisa

Il Museo Botanico dell’Università di Pisa ha chiuso il 2025 con tre interventi strategici che rafforzano il valore scientifico, la conservazione e l’accessibilità di una delle collezioni botaniche più importanti al [...]

Pisa
Cronaca
6 Gennaio 2026

Ultrà Pisa contro Trump, striscione in curva Nord: "Giù le mani dall'America Latina"

Uno striscione contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato esposto dagli ultrà del Pisa nel corso della partita, attirando l’attenzione dello stadio. Intorno al 60° minuto, dalla [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina