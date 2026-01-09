Supporto alla genitorialità, via agli incontri a Castelfiorentino

Cosa accade all’interno di una famiglia quando una mamma si trova in “dolce attesa”? Come gestire i primi mesi della nascita di un figlio? Quali possono essere i problemi da affrontare nei primi tre anni di vita, decisivi per la formazione del carattere e della personalità di un bambino? A questi interrogativi intende dare una serie di risposte il progetto di supporto alla genitorialità denominato “Mille giorni. Una famiglia che cresce”, che prenderà il via con il primo incontro mercoledì 14 gennaio (ore 17.00-18.30) al Centro Bambini e Famiglie (struttura Nido “Raggio di Luna”) di Via Leonardo da Vinci a Castelfiorentino.

Questo nuovo servizio, articolato in dieci incontri con cadenza quindicinale (da gennaio a maggio), si propone di realizzare un accompagnamento mirato e qualificato per i genitori che dalla “dolce attesa” si trovano a dover affrontare un periodo cruciale sia per lo sviluppo del bambino che per la vita di coppia. Oltre alla presenza di personale educativo, l’attività si svolge con la collaborazione di ginecologhe, ostetriche, pediatri, psicologhe ed educatrici professionali

All’incontro di mercoledì 14, denominato “Tempo per noi”, si cercherà anzitutto di comprendere – insieme a una psicologa e sessuologa clinica – i nuovi equilibri e le nuove dinamiche che si vengono a creare con la nascita di un bambino. Mercoledì 28 gennaio è inoltre previsto un nuovo incontro (stesso orario) tenuto da una ginecologa del reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale di Empoli dal titolo “Verso una nascita consapevole”:

Il servizio del progetto “Mille giorni” contempla una tariffa di euro 50,00 valida per la frequenza a tutti i dieci incontri, che si concluderanno nel mese di maggio.

E’ possibile effettuare l’iscrizione utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito del Comune di Castelfiorentino www.comune.castelfiorentino.fi.it, e inviarlo a: scuola@comune.castelfiorentino.fi.it; oppure tramite PEC all'indirizzo: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it. L’avviso di pagamento in Pago PA verrà inoltrato alla mail indicata nel modulo di iscrizione e caricati su APP IO. Per informazioni Ufficio Servizi educativi 0571/686335 - 0571/68330.

