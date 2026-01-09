Tirrenica, Giani: "Inaccettabile ripartire da capo". Chiesto incontro con Salvini

"Le dichiarazioni che annunciano che sulla Tirrenica si deve ripartire da zero, sono inaccettabili. Occorre invece finanziare ed iniziare i lavori per la realizzazione dei due lotti finali, che portano da Fonteblanda al confine con il Lazio. Per questo chiederò un incontro chiarificatore urgente al ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. E’ il momento di uscire dalla commedia degli equivoci", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, convocando una conferenza stampa per chiarire il suo pensiero e le sue intenzioni rispetto alla realizzazione di un’opera strategica per la Toscana e per l’Italia.

“Dei nove lotti previsti per unire Rosignano al confine regionale sud – ha precisato Giani – noi vogliamo che ne siano realizzati subito almeno gli ultimi due, il 5A e il 5B che vanno da Fonteblanda a Pescia Fiorentina"

Secondo il presidente non è tempo di rinvii ma "è il momento di un chiarimento vero perché l’opera va fatta e la Regione non vuole essere complice di rimpalli di responsabilità e di equivoci che portano a non realizzare l’opera".

Per Eugenio Giani, con la realizzazione dei lotti 5A e 5B "la Tirrenica farà un salto di qualità" che appare sempre più urgente e necessario. Il presidente ha anche osservato che il Governo ha stanziato 350 milioni di euro per realizzare il collegamento tra Latina e l’Autostrada del Sole, mentre sulla Tirrenica non è stato previsto alcun finanziamento.

