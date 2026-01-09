Tirrenica, Giani: "Inaccettabile ripartire da capo". Chiesto incontro con Salvini

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Giani chiede al Governo lo sblocco dei lotti finali della Tirrenica, sottolineando l’urgenza di completare l’opera strategica per la Toscana e l’Italia.

"Le dichiarazioni che annunciano che sulla Tirrenica si deve ripartire da zero, sono inaccettabili. Occorre invece finanziare ed iniziare i lavori per la realizzazione dei due lotti finali, che portano da Fonteblanda al confine con il Lazio. Per questo chiederò un incontro chiarificatore urgente al ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. E’ il momento di uscire dalla commedia degli equivoci", ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, convocando una conferenza stampa per chiarire il suo pensiero e le sue intenzioni rispetto alla realizzazione di un’opera strategica per la Toscana e per l’Italia.

Dei nove lotti previsti per unire Rosignano al confine regionale sudha precisato Gianinoi vogliamo che ne siano realizzati subito almeno gli ultimi due, il 5A e il 5B che vanno da Fonteblanda a Pescia Fiorentina"

Secondo il presidente non è tempo di rinvii ma "è il momento di un chiarimento vero perché l’opera va fatta e la Regione non vuole essere complice di rimpalli di responsabilità e di equivoci che portano a non realizzare l’opera".

Per Eugenio Giani, con la realizzazione dei lotti 5A e 5B "la Tirrenica farà un salto di qualità" che appare sempre più urgente e necessario. Il presidente ha anche osservato che il Governo ha stanziato 350 milioni di euro per realizzare il collegamento tra Latina e l’Autostrada del Sole, mentre sulla Tirrenica non è stato previsto alcun finanziamento.

Nota tecnica

Notizie correlate

Toscana
Attualità
9 Gennaio 2026

Formazione nel settore del cinema e dell'audiovisivo: accordo triennale tra Fondazione Sistema Toscana e CNA Toscana

Fondazione Sistema Toscana e CNA Toscana hanno sottoscritto un importante accordo per avviare una collaborazione strutturata a sostegno della formazione delle imprese e dei professionisti del settore audiovisivo in Toscana. [...]

Toscana
Attualità
9 Gennaio 2026

Torna il Premio Giornalistico Nazzareno Bisogni: in palio 2mila euro per gli under 35

La Cgil Toscana, con la collaborazione di Ast (Associazione Stampa Toscana) e dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, organizza la terza edizione del “Premio giornalistico Nazzareno Bisogni” con lo scopo di [...]

Toscana
Attualità
8 Gennaio 2026

La Regione Toscana avvia l’iter per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha presentato alla Prima Commissione del Consiglio regionale una proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina, destinata ad avviare un [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina