Topo avvistato alla scuola d'infanzia di Montespertoli, intervengono Comune e Alia

Cronaca
(foto di archivio)

A comunicare le immediate verifiche alla segnalazione è il sindaco Mugnaini: "Altri controlli per precauzione. Lunedì le lezioni possono essere svolte tranquillamente"

Un topolino avvistato in classe. Succede a Montespertoli, alla scuola d'infanzia nella sede di Aliano e a darne notizia è il sindaco Alessio Mugnaini tramite la sua pagina facebook. La segnalazione della presenza del piccolo roditore in una delle aule è arrivata questa mattina al Comune. "L'amministrazione ha prontamente inviato sul posto il proprio personale e il personale di Plures Alia per l'intervento di verifica della segnalazione e per la derattizzazione.

L'intervento - spiega Mugnaini - è stato eseguito, il topolino non è stato trovato ma sono state installate anche le trappole apposite. Abbiamo disposto, per ulteriore precauzione, un controllo sia nella giornata di domani che di lunedì mattina in modo che tutto sia ulteriormente verificato. Abbiamo anche informato la Dirigente Scolastica che lunedì le lezioni possono essere svolte tranquillamente in tutte le sezioni della scuola".

Infine il sindaco sottolinea: "Visto che in questi casi poi circolano sempre voci ho preferito evitare il classico telefono senza fili e fornire una comunicazione ufficiale in tal senso". Ringraziamenti rivolti al personale della scuola, per la pronta segnalazione, al personale del Comune e di Plures per il rapido intervento: "Con la collaborazione si risolvono i problemi".

