Trovato con l'hashish all'ippodromo Le Mulina, arrestato

Un 35enne di origini tunisine e senza fissa dimora è stato arrestato a Firenze mercoledì 7 gennaio. All'ippodromo Le Mulina l'uomo aveva con sé, in un alloggio di fortuna, circa 60 grammi di hashish suddiviso in dosi. Aveva anche materiale per il confezionamento.

Tutto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che, nella mattinata di oggi, ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione.

Notizie correlate