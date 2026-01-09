Trovato con l'hashish all'ippodromo Le Mulina, arrestato

Un 35enne di origini tunisine e senza fissa dimora è stato arrestato a Firenze mercoledì 7 gennaio. All'ippodromo Le Mulina l'uomo aveva con sé, in un alloggio di fortuna, circa 60 grammi di hashish suddiviso in dosi. Aveva anche materiale per il confezionamento.
Tutto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che, nella mattinata di oggi, ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026
Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, alcune attività di pubblico esercizio del centro di Firenze sono state vittima di atti criminosi: alcuni dehors e arredi esterni sono [...]
Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026
I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa notte dalle 5 in centro a in Via dei Benci e in Via dei Neri, per due distinti incendi che hanno [...]
Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026
Stava tornando a casa a piedi poco prima dell'orario di cena quando, lungo l'argine del Mugnone, è stato minacciato e rapinato del suo giubbotto contenente portafogli con 150 euro, cellulare [...]
<< Indietro