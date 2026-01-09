Trovato con l'hashish all'ippodromo Le Mulina, arrestato

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un 35enne di origini tunisine e senza fissa dimora è stato arrestato a Firenze mercoledì 7 gennaio. All'ippodromo Le Mulina l'uomo aveva con sé, in un alloggio di fortuna, circa 60 grammi di hashish suddiviso in dosi. Aveva anche materiale per il confezionamento.

Tutto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo che, nella mattinata di oggi, ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026

Atti vandalici su dehors di locali del centro di Firenze

Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, alcune attività di pubblico esercizio del centro di Firenze sono state vittima di atti criminosi: alcuni dehors e arredi esterni sono [...]

Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026

Due incendi in centro a Firenze, non si esclude il dolo

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti questa notte dalle 5 in centro a in Via dei Benci e in Via dei Neri, per due distinti incendi che hanno [...]

Firenze
Cronaca
8 Gennaio 2026

Giovanissimo rapinato e minacciato la sera di Befana a Firenze: indagini in corso

Stava tornando a casa a piedi poco prima dell'orario di cena quando, lungo l'argine del Mugnone, è stato minacciato e rapinato del suo giubbotto contenente portafogli con 150 euro, cellulare [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina