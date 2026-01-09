Tutelambiente, Berni: "Le aziende evidenziano sostenibilità come valore aziendale"

“In un momento storico in cui gli scenari competitivi sono in continua evoluzione, la sostenibilità produttiva diventa un imperativo globale e una parola d'ordine e una esigenza reale alla quale le imprese sono chiamate a rispondere” Alessio Berni referente del progetto Tutelambiente, promosso da A.N.T.A associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ribadisce l'importanza fondamentale di concentrare gli sforzi sulla valorizzazione delle risorse e delle iniziative di sostenibilità anche a livello locale.

“Le aziende del comprensorio, hanno ormai ben chiaro questo concetto e realtà storiche e consolidate come: Busini oggettistica, Azienda Agricola Cesani, Gelateria Dondoli, il Gruppo Granchi, Torciano Winery, Palomar produttrice di componentistica per camper ed altre, si sono già dotate di Report di Sostenibilità redatti proprio nel contesto del programma TUTELAMBIENTE, ormai quasi indispensabili per confrontarsi con mercati e player sempre in evoluzione”.

"Spesso si tende a guardare a grandi progetti internazionali o a tecnologie all'avanguardia per parlare di sostenibilità, dimenticando che le soluzioni più efficaci ed efficienti sono spesso già presenti all'interno delle attività e delle nostre comunità" dichiara Berni "Ogni territorio possiede un patrimonio unico di tradizioni, know-how e risorse naturali che, se adeguatamente supportato e promosso, può diventare un esempio virtuoso di sostenibilità sul fronte sociale, ambientale e di gestione generale"

