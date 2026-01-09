Un pomeriggio per incontrarsi, giocare, fare musica e stare insieme: a Lastra a Signa 'Nonni e Ninnoli'

Prende il via a Lastra a Signa “Nonni e Ninnoli”, un percorso intergenerazionale gratuito pensato per favorire l’incontro tra nonni, bambini e famiglie attraverso il teatro, il ritmo, la musica e la convivialità.

L’iniziativa è promossa dal Teatro popolare d’arte in collaborazione con Auser Lastra a Signa e con il Comune di Lastra a Signa, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto, accogliente e informale in cui diverse generazioni possano condividere tempo di qualità, rafforzando legami sociali e relazioni di comunità.

Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì pomeriggio alle ore 16:30, a partire da lunedì 12 gennaio e fino al mese di aprile , presso il Centro Sociale Residenziale di Lastra a Signa. Il percorso è completamente gratuito e aperto a tutte le età.

Le attività proposte comprendono giochi teatrali, musica, canto, ritmo e momenti di merenda condivisa. Non sono richieste competenze artistiche: è sufficiente la voglia di partecipare e mettersi in gioco. Una particolare attenzione è rivolta agli anziani residenti del Centro Sociale Residenziale, coinvolti in un’esperienza di scambio e relazione con bambini e famiglie del territorio.

“Nonni e Ninnoli” si configura come un progetto a forte valore sociale ed educativo, capace di contrastare l’isolamento, promuovere l’inclusione e valorizzare il dialogo tra generazioni, restituendo centralità alle relazioni e alla dimensione del tempo condiviso.

Per informazioni è possibile contattare il numero 371 1152940 o scrivere a info.tparte@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa

