Vento di libeccio a Livorno, stop traghetto per isola di Capraia

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Vento di libeccio fino a 50 nodi rallenta il traffico marittimo nel porto di Livorno: sospeso il traghetto per Capraia

Il forte vento di libeccio sta creando disagi al traffico marittimo nel porto di Livorno, dove nella giornata di oggi si registrano raffiche fino a 50 nodi. Le condizioni meteo avverse hanno portato al rallentamento delle operazioni portuali e allo stop di alcuni collegamenti.

Secondo quanto riferito dall’Avvisatore Marittimo, non è partito il traghetto Montomoli diretto all’isola di Capraia, a causa delle condizioni di mare e vento ritenute non sicure per la navigazione. La sospensione del servizio ha creato disagi per passeggeri e merci dirette verso l’isola.

Situazione diversa invece per i collegamenti con l’isola d’Elba: la Capitaneria di porto di Piombino ha confermato che al momento il traffico marittimo tra Piombino e l’Elba è regolare, nonostante il maltempo che sta interessando gran parte della costa toscana.

Le autorità marittime restano in costante monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni meteo per valutare eventuali ulteriori limitazioni ai collegamenti.

Notizie correlate

Livorno
Cronaca
8 Gennaio 2026

Shoah, la famiglia Cipolli tra i 'Giusti fra le Nazioni': salvarono ebrei di Livorno

iconoscimento ufficiale nel tempio ebraico di Livorno per la famiglia Cipolli, insignita del titolo di “Giusti fra le Nazioni”, la massima onorificenza dello Stato di Israele per chi salvò ebrei [...]

Livorno
Cronaca
8 Gennaio 2026

Arrestata a Livorno mentre tenta altra truffa a anziani: era fuggita dopo l’interrogatorio

Aveva base operativa a Napoli, ma colpiva in diverse regioni italiane, compresa la Toscana, l’organizzazione criminale specializzata in truffe agli anziani smantellata dalla Squadra Mobile di Napoli al termine di [...]

Livorno
Cronaca
8 Gennaio 2026

Trovati dai carabinieri con dosi di sostanze stupefacenti: tre giovani segnalati nel Livornese

Controlli per la prevenzione e il contrasto all'uso di stupefacenti da parte dei carabinieri di Cecina che, nei giorni scorsi, hanno segnalato tre persone. In particolare i militari, durante i [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina