Vento di libeccio a Livorno, stop traghetto per isola di Capraia

Il forte vento di libeccio sta creando disagi al traffico marittimo nel porto di Livorno, dove nella giornata di oggi si registrano raffiche fino a 50 nodi. Le condizioni meteo avverse hanno portato al rallentamento delle operazioni portuali e allo stop di alcuni collegamenti.

Secondo quanto riferito dall’Avvisatore Marittimo, non è partito il traghetto Montomoli diretto all’isola di Capraia, a causa delle condizioni di mare e vento ritenute non sicure per la navigazione. La sospensione del servizio ha creato disagi per passeggeri e merci dirette verso l’isola.

Situazione diversa invece per i collegamenti con l’isola d’Elba: la Capitaneria di porto di Piombino ha confermato che al momento il traffico marittimo tra Piombino e l’Elba è regolare, nonostante il maltempo che sta interessando gran parte della costa toscana.

Le autorità marittime restano in costante monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni meteo per valutare eventuali ulteriori limitazioni ai collegamenti.

