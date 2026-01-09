Viabilità, Più Certaldo: "Agghiacciante silenzio sul cantiere della 429"

Il Sindaco Campatelli ha affidato ai social l’augurio di buon anno per il 2026, evidenziandolo come un anno decisivo per la conclusione dei cantieri PNRR, la rigenerazione urbana e la revisione della viabilità. Nel rivolgere l’augurio ai cittadini, Campatelli ha però dimenticato che nei prossimi mesi dovremmo affrontare non poche problematiche legate proprio ai cantieri PNRR della rigenerazione urbana.

Il fronte civico esprime preoccupazione in una nota diffusa alla stampa riguardo ai contenziosi innescati: Prima per il cantiere di Piazza Boccaccio, poi per la riqualificazione degli hangar, fino ad arrivare alle porte del Natale con un ulteriore contenzioso riguardante i lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale. Per il 2026 gli stanziamenti relativi alle consulenze legali ammontano già a più di 31.000,00 € e siamo soltanto a gennaio; abbiamo sempre denunciato una gestione politica dei cantieri insoddisfacente, questa negligenza oggi rischia di ripercuotersi pesantemente sulle tasche dei cittadini.

Le preoccupazioni di Più Certaldo non si limitano ai lavori pubblici: Che il primo cittadino affidi ai social un messaggio così importante legato al tema della viabilità ci è sembrato fuori luogo. Ad oggi infatti non sappiamo quale sia la visione della Giunta sul tema viabilità, quello che sappiamo è che sono stati spesi altri soldi pubblici per fare ulteriori misurazioni sul traffico; un lavoro che era già stato svolto dalla precedente amministrazione.

Sicuramente il tema viabilità va affrontato con urgenza, alcuni interventi, come la proposta di allungare il doppio senso di circolazione su Viale Matteotti fino a Via Battisti, non possono attendere oltre. Sappiamo che nei prossimi mesi sarà chiuso l’attraversamento sul Fiume Elsa (Ponte Boccaccio) con inevitabili ripercussioni sul traffico di attraversamento del centro; eppure l’amministrazione non pare interessarsi all’argomento “viabilità alternativa”. La sensazione è che Campatelli intenda rimettere in campo il piano della viabilità di Cucini, scelte già bocciate dalla cittadinanza e dalle associazioni dei commercianti. Uno schiaffo ai principi di condivisione e di cittadinanza attiva.

Ai dubbi sulla viabilità certaldese si unisce l’agghiacciante silenzio sul cantiere della nuova 429 un’opera che attende il completamento da anni; lavori del Lotto III sono iniziati nel gennaio 2023 e secondo il cronoprogramma ufficiale, avrebbero dovuto concludersi entro settembre 2025. A oggi però, l’attività di cantiere appare lenta e discontinua, mancano informazioni pubbliche aggiornate sulla realizzazione dell’attraversamento dell’Elsa, elemento essenziale per il completamento dell’opera.

Piu Certaldo promuoverà Interrogazioni Consiliari utili a garantire una comunicazione adeguata e trasparenza sulle scelte del partito di governo.

Lista Civica Più Certaldo