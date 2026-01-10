A Vaiano c'è la "Cena della Gentilezza": il ricavato sarà devoluto al progetto di cittadinanza attiva

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 20, nella Sala Rossa della Casa del Popolo – Circolo G. Rossi di Vaiano, si terrà la Cena della Gentilezza, un’iniziativa solidale e conviviale dedicata al valore della partecipazione, della cura del territorio e della comunità.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vaiano, promotore del progetto di cittadinanza attiva “Ci siamo!” e organizzato dal Circolo G. Rossi e dalla cittadinanza attiva, rientra nelle attività di autofinanziamento promosse dai cittadini attivi per dotarsi di ulteriori strumenti e materiali, oltre a quanto messo a disposizione direttamente dall’amministrazione, utili per gli interventi di cura dei beni comuni.

"La Cena della Gentilezza - dichiarano il consigliere comunale con delega alla cittadinanza attiva, Giovanni Borgioli e l'assessore alle Manutenzioni Enzo Polidori - rappresenta un’occasione concreta per stare insieme, sostenere il volontariato e ribadire il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini nella costruzione del bene comune".

La cena prevede un menù completo con antipasto, tortelli, specialità vegane e dolce. Il contributo richiesto è di 20 euro. La serata sarà allietata da un momento di intrattenimento musicale che contribuirà a rendere l’atmosfera più piacevole. Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto all’acquisto di materiale per il progetto “Ci siamo!”, rafforzando così le attività di cittadinanza attiva sul territorio.

Le prenotazioni sono obbligatorie e chiuderanno il 14 gennaio 2026.

È possibile prenotare contattando: Andrea – 335 7766741, Giulia – 331 2195166 (solo WhatsApp), Giovanni – 331 2544547 (solo WhatsApp) oppure direttamente presso il Circolo G. Rossi di Vaiano (CDP).

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, fino ad esaurimento posti.

Fonte: Unione Comuni Val di Bisenzio - Ufficio stampa

Notizie correlate