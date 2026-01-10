Al via la III edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli e la I edizione del premio Piero Ceccatelli

Prende ufficialmente il via la terza edizione del Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall’Associazione Galciana Sviluppo, alla quale si affianca, per la prima volta, il Premio Giornalistico Piero Ceccatelli.

Il Premio Sassoli rende omaggio alla figura del giornalista ed ex Presidente del Parlamento Europeo, scomparso l’11 gennaio 2022, ed è rivolto a giornalisti under 40 che, attraverso articoli o servizi radio-televisivi, sappiano raccontare il rapporto tra Europa e territori, tema centrale nell’impegno umano, politico e professionale di Sassoli.

David Sassoli era profondamente legato a Galciana, frazione di Prato, per le sue radici familiari: la madre Rosanna Ghelardi e la nonna materna Eunice Nesti erano originarie di questa terra. Sassoli trascorse qui numerosi periodi della sua vita e, anche in età adulta, tornava spesso a Galciana in occasione dei suoi impegni a Firenze e Prato. Da questo legame nasce il Premio, con l’obiettivo di custodire e trasmettere l’eredità di un uomo che ha sempre creduto nella forza delle parole come strumento di informazione, educazione e partecipazione democratica.

Accanto al Premio Sassoli, Galciana Sviluppo istituisce la prima edizione del Premio Giornalistico Piero Ceccatelli, dedicato al giornalista pratese scomparso il 5 novembre 2025, figura di riferimento del giornalismo pratese e toscano, con ampia risonanza anche a livello nazionale, nonché Presidente della Giuria delle prime due edizioni del Premio Sassoli.

Il Premio Ceccatelli è rivolto a giornalisti under 35 e si concentra sul tema:

“Personaggi, eventi e luoghi della Toscana, in ambito artistico, storico, sociale, culturale e sportivo”, ambito particolarmente caro a Ceccatelli, che per decenni ha raccontato il territorio con rigore, indipendenza e profondo rispetto per le persone.

Piero Ceccatelli ha iniziato giovanissimo la sua carriera nelle emittenti pratesi, come Radio Prato e Tv Prato, proseguendo poi la sua carriera in importanti testate come Il Tirreno e La Nazione, dove ha ricoperto anche il ruolo di caporedattore. Socio di Galciana Sviluppo, ha continuato a impegnarsi per la cultura, l’informazione e l’impegno civile fino agli ultimi anni, affrontando con grande dignità una lunga malattia.

Il Premio Giornalistico Piero Ceccatelli viene assegnato all’interno del Premio Sassoli al giornalista che, tra i partecipanti, si distinguerà per aver interpretato in modo particolarmente significativo il tema proposto, nel rispetto dei più alti principi professionali ed etici.

Entrambi i concorsi sono aperti a giornalisti di qualsiasi nazionalità che pubblichino o trasmettano lavori in lingua italiana.

Potranno essere candidati articoli o servizi radio-televisivi pubblicati o trasmessi tra il 1° agosto 2025 e il 31 luglio 2026.

Le candidature saranno aperte dall’11 gennaio al 31 luglio 2026 e dovranno essere presentate tramite i moduli disponibili sul sito ufficiale dell’associazione, uno per premio:

www.galcianasviluppo.it

I/le giornalisti/e possono candidarsi sia al Premio Giornalistico Nazionale in ricordo di David Sassoli sia al Premio Giornalistico Piero Ceccatelli.

Non è tuttavia consentito cumulare i due Premi, né nominalmente né con riferimento ai premi in denaro.

La Giuria, composta da un massimo di dieci giornalisti iscritti all’Ordine, sarà nominata dal Responsabile del Premio e dal Presidente di Giuria.

Due componenti potranno essere designati dalla Famiglia Sassoli e uno dalla Famiglia Ceccatelli.

La Giuria assegnerà per il Premio Sassoli, i riconoscimenti nelle tre categorie:

Carta stampata e agenzie di stampa, Stampa online, Radio e TV, oltre ad individuare il vincitore assoluto; per il Premio Ceccatelli, un solo vincitore individuato tra le medesime categorie.

I premi in denaro saranno annunciati entro il 30 giugno 2026.

I nomi dei vincitori saranno resi noti il 10 settembre 2026.

Nella stessa data verranno comunicati luogo, data e orario della cerimonia di premiazione, che si terrà a Galciana, presso il Circolo Renzo degli Innocenti.

La seconda edizione del Premio David Sassoli ha ricevuto il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Provincia di Prato, del Comune di Prato, dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

I regolamenti completi sono disponibili sul sito ufficiale dell’associazione.

Fonte: Ufficio stampa