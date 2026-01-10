Assalto gioielleria di Arezzo, sporta denuncia. Proseguono le indagini

L'indomani al colpo alla gioielleria nel centro storico di Arezzo, il titolare ha sporto denuncia in Questura. Nella giornata di ieri, intorno alle 13.30, una banda ha assaltato la gioielleria Grotti approfittando dell'orario di chiusura per pranzo: creando una nube con schiumogeni per coprire l'azione, avvenuta in pochi istanti, hanno infranto la vetrina riuscendo a sottrarre numerosi oggetti preziosi dal bancone e dagli espositori, molti danneggiati. La stima del bottino non è ancora definitiva, ma si aggirerebbe intorno ai 500mila euro tra gioielli e oggetti in oro. La vetrina principale, antisfondamento, ha resistito così come non ci sarebbe stato tempo per forzare le casseforti.

Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l'intera dinamica dell'assalto, anche tramite le telecamere di videosorveglianza della zona, pubbliche e private, e riprese amatoriali circolate sui social. Nei video sarebbero ripresi i malviventi mentre caricano contenitori pieni di gioielli su un'Audi scura, dopo aver bloccato via Spinello dove si trova la gioielleria. Il blitz è avvenuto in pieno giorno sotto gli occhi increduli dei passanti, e ha destato impressione nella città per la sfrontatezza e la determinazione della banda.

Notizie correlate