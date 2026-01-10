Nel pomeriggio di sabato 10 gennaio a Massarella, frazione di Fucecchio, un camion che trasportava GPL è uscito di strada lungo la Strada Provinciale 111.

Da quanto appreso, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. In arrivo da fuori Firenze le squadre del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per occuparsi della messa in sicurezza e del combustibile presente.

Come ha informato oggi il Comune di Fucecchio tramite canali social, per questioni di sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico una porzione di via Porto di Cavallaia, dal civico 37 al civico 70. Fino al completamento dell'intervento di svuotamento e rimozione della cisterna, non sarà possibile transitare per andare verso la SR436 Francesca o verso piazza VII Martiri.

Al momento la strada risulta ancora interdetta al traffico e le operazioni sono ancora in corso.

Aggiornamento 11 gennaio. Secondo giorno di operazioni

Resta chiuso un tratto di via Porto Cavallaia. A dare il nuovo aggiornamento sulla viabilità, nella mattina di domenica 11 gennaio, è il Comune di Fucecchio: "Al momento il tratto dal numero civico 37 al 70 rimane chiuso al transito per permettere le operazioni di rimozione del carburante gpl a bordo del mezzo ribaltato. Il tratto rimane chiuso fino a quando - nella mattinata di domani (12 gennaio) - si procederà a risollevare la cisterna e a rimetterla in sicurezza. Fino ad allora il tratto in questione non è percorribile da nessuno".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

