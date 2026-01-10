Camion di GPL esce di strada a Massarella: tratto di Strada Provinciale chiuso al traffico

Cronaca Fucecchio
Intervento dei Vigili del Fuoco e del Nucleo NBCR per la messa in sicurezza del mezzo e del carburante. Traffico temporaneamente interdetto. Operazioni ancora in corso

Questo pomeriggio a Massarella, frazione di Fucecchio, un camion che trasportava GPL è uscito di strada lungo la Strada Provinciale 111.

Da quanto appreso, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. In arrivo da fuori Firenze le squadre del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per occuparsi della messa in sicurezza del mezzo e del combustibile presente.

Come ha informato oggi il Comune di Fucecchio tramite i sui canali social, per questioni di sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico una porzione di via Porto di Cavallaia, dal civico 37 al civico 70. Fino al completamento dell'intervento di svuotamento e rimozione della cisterna, non sarà possibile transitare per andare verso la SR436 Francesca o verso piazza VII Martiri.

Al momento la strada risulta ancora interdetta al traffico e le operazioni sono ancora in corso.

Notizia in Aggiornamento

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
3 Gennaio 2026
Dino Muraca

Fucecchio in lutto: muore Dino Muraca, ex consigliere con AN e insegnante alle medie

L’amministrazione comunale di Fucecchio, insieme alla sindaca Emma Donnini, ricorda con stima e affetto il professor Dino Muraca, insegnante di lettere alla scuola media Montanelli Petrarca e attivo in politica [...]

Prato
Cronaca
1 Gennaio 2026

Più fiocchi rosa che blu, nelle nascite di fine e inizio anno negli ospedali dell'Asl Toscana Centro

Il cambio di calendario non ferma il lavoro nelle sale parto dell'AUSL Toscana Centro. Tra la sera del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, nei punti nascita aziendali si [...]

Fucecchio
Cronaca
26 Dicembre 2025

Il cordoglio del Pd Fucecchio per la scomparsa di Stefania Falchi: "Ha fatto tanto per la scuola e la comunità"

Il segretario cittadino Luca Giorgi a nome di tutto il Partito democratico di Fucecchio ricorda Stefania Falchi, prematuramente scomparsa ieri: "La comunità fucecchiese si trova oggi più povera per il [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

