Questo pomeriggio a Massarella, frazione di Fucecchio, un camion che trasportava GPL è uscito di strada lungo la Strada Provinciale 111.

Da quanto appreso, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. In arrivo da fuori Firenze le squadre del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per occuparsi della messa in sicurezza del mezzo e del combustibile presente.

Come ha informato oggi il Comune di Fucecchio tramite i sui canali social, per questioni di sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico una porzione di via Porto di Cavallaia, dal civico 37 al civico 70. Fino al completamento dell'intervento di svuotamento e rimozione della cisterna, non sarà possibile transitare per andare verso la SR436 Francesca o verso piazza VII Martiri.

Al momento la strada risulta ancora interdetta al traffico e le operazioni sono ancora in corso.

Notizia in Aggiornamento

Notizie correlate