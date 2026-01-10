Controlli straordinari della polizia a Firenze e provincia: 4 arresti, oltre 500 persone identificate

Identificate oltre 300 persone e controllati 60 veicoli nell'ultima settimana nel corso dei controlli straordinari a Firenze, predisposti dal Questore per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, in particolare nelle zone della città dove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica.

L’attività straordinaria di controllo del territorio in questi ultimi giorni ha interessato luoghi di aggregazione nelle zone di Piazza Stazione e vie limitrofe, San Jacopino, viale Redi, Piazza della Piccola, via Galliano, via Monteverdi, Piazza Puccini e vie limitrofe, Porta al Prato, Ponte alle Mosse, Lungarno del Tempio, Fortezza da Basso e via Maragliano. Impiegati personale della Questura e dei Commissariati di zona, unità cinofile, equipaggi del RPC Toscana e personale della Squadra Mobile fiorentina.

Durante i controlli gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti di 4 soggetti, condotti presso il carcere di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Controlli straordinari anche a Empoli, Castelfiorentino e Sesto Fiorentino

I controlli straordinari di questa settimana hanno interessato anche i comuni di Empoli, di Castelfiorentino e di Sesto Fiorentino.

Ad Empoli l’attività si è concentrata nella zona della stazione ferroviaria e del centro città. Nel corso dei servizi controllate oltre 60 persone e 35 veicoli: 5 le violazioni al Codice della Strada contestate, sequestrato 1 motoveicolo e ritirata 1 patente di guida. A Castelfiorentino battute le aree del centro e le zone adiacenti alla stazione ferroviaria dove sono state controllate oltre 70 persone e 33 veicoli. A Sesto Fiorentino, invece, identificate oltre 80 persone e controllati 44 veicoli.

