Controlli straordinari della polizia a Firenze e provincia: 4 arresti, oltre 500 persone identificate

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Attività straordinaria di controllo anche per le strade di Empoli, Castelfiorentino e Sesto Fiorentino: il bilancio dell'ultima settimana

Identificate oltre 300 persone e controllati 60 veicoli nell'ultima settimana nel corso dei controlli straordinari a Firenze, predisposti dal Questore per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, in particolare nelle zone della città dove sono segnalate situazioni di degrado urbano e disturbo della quiete pubblica.

L’attività straordinaria di controllo del territorio in questi ultimi giorni ha interessato luoghi di aggregazione nelle zone di Piazza Stazione e vie limitrofe, San Jacopino, viale Redi, Piazza della Piccola, via Galliano, via Monteverdi, Piazza Puccini e vie limitrofe, Porta al Prato, Ponte alle Mosse, Lungarno del Tempio, Fortezza da Basso e via Maragliano. Impiegati personale della Questura e dei Commissariati di zona, unità cinofile, equipaggi del RPC Toscana e personale della Squadra Mobile fiorentina.

Durante i controlli gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere nei confronti di 4 soggetti, condotti presso il carcere di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Controlli straordinari anche a Empoli, Castelfiorentino e Sesto Fiorentino

I controlli straordinari di questa settimana hanno interessato anche i comuni di Empoli, di Castelfiorentino e di Sesto Fiorentino.

Ad Empoli l’attività si è concentrata nella zona della stazione ferroviaria e del centro città. Nel corso dei servizi controllate oltre 60 persone e 35 veicoli: 5 le violazioni al Codice della Strada contestate, sequestrato 1 motoveicolo e ritirata 1 patente di guida. A Castelfiorentino battute le aree del centro e le zone adiacenti alla stazione ferroviaria dove sono state controllate oltre 70 persone e 33 veicoli. A Sesto Fiorentino, invece, identificate oltre 80 persone e controllati 44 veicoli.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
9 Gennaio 2026

Firenze, quattro arresti per il tentato omicidio davanti al cinema

La Polizia di Stato di Firenze ha dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini marocchini, accusati di tentato omicidio aggravato in concorso e [...]

Firenze
Cronaca
9 Gennaio 2026

Teatro del Maggio sospende spettacoli di artisti russi, per Mosca "russofobia"

L’Ambasciata della Federazione Russa in Italia ha criticato la sospensione degli spettacoli della ballerina Svetlana Zakharova e del violinista Vadim Repin, previsti nella stagione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, [...]

Toscana
Cronaca
9 Gennaio 2026

Condanna definitiva per il chirurgo Paolo Macchiarini, la sconta in Spagna

La condanna a 2 anni e 6 mesi è diventata definitiva per 'il mago della trachea', il chiurgo toscano Paolo Macchiarini, su cui si erano espressi i giudici in Svezia. [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina