Cumulo di rifiuti a La Mazzanta: denunciato un commerciante

Scoperto un cumulo di rifiuti a La Mazzanta nel comune di Rosignano Marittimo. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cecina, durante un servizio di vigilanza ambientale, hanno individuato un ingente abbandono di materiali di scarto.

Le verifiche successive hanno permesso di accertare che i rifiuti provenivano da un'attività commerciale operante nel settore alimentare. I militari sono risaliti a un esercizio del Cecinese, attualmente chiuso, e hanno denunciato il rappresentante legale dell’impresa all’Autorità Giudiziaria di Livorno.

Si tratta di un uomo di 45 anni, accusato di abbandono di rifiuti, reato previsto dal vigente codice dell'ambiente. Nel rispetto dei diritti dell’indagato, va sottolineato che si tratta di presunzione di innocenza: le indagini sono ancora in corso e la colpevolezza dovrà essere confermata da una sentenza definitiva.