Dalla candidatura a Capitale della cultura al bilancio, la giunta di Colle di Val d'Elsa incontra i cittadini

Un momento di confronto aperto con la cittadinanza per fare il punto sul lavoro svolto e guardare alle sfide future, a partire dal percorso di candidatura per Colle Capitale della cultura italiana 2028. È quello che si svolgerà giovedì 15 gennaio alle ore 21, al Teatro del Popolo, tra la giunta e la comunità colligiana. Al centro della serata il bilancio dell’attività amministrativa del 2025, le prospettive per il 2026 e un focus dedicato al tema della sicurezza urbana, uno degli ambiti più rilevanti per la qualità della vita e la coesione sociale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di dialogo e trasparenza che l’amministrazione comunale porta avanti fin dall’inizio del mandato, con l’obiettivo di condividere scelte, risultati e linee di sviluppo della città.

“Questo incontro – dichiara il sindaco di Colle di Val d’Elsa, Piero Pii – rappresenta un momento importante di dialogo diretto con la città. Raccontare ciò che è stato fatto nel 2025 e confrontarci sulle prospettive del 2026 significa rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. La sicurezza urbana, in particolare, è una priorità che affrontiamo con serietà e visione, consapevoli che solo attraverso il confronto e la collaborazione possiamo costruire una Colle più sicura, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti”.

Fonte: Ufficio stampa