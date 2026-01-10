I Carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno denunciato il titolare di un’impresa edile al termine di accertamenti su un grave caso di abbandono illecito di rifiuti.

Secondo quanto riferito dai militari, la discarica abusiva si trovava lungo una strada secondaria del Comune di Guardistallo (Pisa), dove erano stati rinvenuti numerosi materiali ai margini di un'area boschiva. Tra questi, anche alcuni rifiuti pericolosi: imballaggi, bombole esauste, schiuma poliuretanica e scarti di lavorazione. Particolarmente preoccupante la presenza di due cumuli di lastre in cemento-amianto, per un totale di circa 25 pannelli delle dimensioni di un metro per due, materiale altamente nocivo per la salute e per l'ambiente.

Le indagini, avviate lo scorso ottobre, hanno permesso di risalire all'impresa responsabile dello smaltimento illecito, accertando che i rifiuti provenivano da un cantiere edile situato nel Comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

