Ferito con un colpo di pistola nella notte a Montecatini, due arresti

Questa notte in centro a Montecatini Terme un uomo è stato gravemente ferito alla testa con un colpo di pistola dopo una lite. È successo all'interno di un locale, poco prima dell'1.30 dove si sono precipitati i soccorsi che hanno trasportato l'uomo, un 38enne, in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze.

Secondo quanto ricostruito si sarebbe verificata una lite che avrebbe coinvolto il ferito, di origini marocchine senza fissa dimora, e due fratelli di origini albanesi di 31 e 33 anni. La discussione sarebbe poi degenerata e uno dei fratelli avrebbe estratto una pistola, sparando un unico colpo e colpendo alla testa il 38enne. Trasportato d'urgenza a Firenze, sempre da quanto emerso sarebbe in pericolo di vita.

I fratelli, anche loro senza fissa dimora, in un primo momento sarebbero fuggiti ma poi si sarebbero presentati spontaneamente ai carabinieri, consegnando l'arma risultata detenuta illegalmente. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio in concorso.