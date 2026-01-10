Fucecchio, approvato il bilancio di previsione 2026-2028

Il Consiglio comunale di Fucecchio ha approvato nella seduta del 10 gennaio il Bilancio di previsione 2026–2028. Un documento che, in un contesto assai complesso, conferma la buona salute dei conti del Comune e definisce le scelte per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di garantire stabilità finanziaria, continuità dei servizi e attenzione alle famiglie e alle fasce più fragili della popolazione. Il bilancio certifica una situazione finanziaria solida: in un'epoca segnata da tagli alle risorse destinate agli enti locali, il bilancio del Comune è e resta in ordine. La correttezza e l’affidabilità del documento di bilancio sono confermate anche dal parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Il bilancio 2026–2028 si colloca in una fase successiva alla grande stagione di investimenti legata ai fondi del PNRR, che l'Amministrazione e gli uffici comunali stanno portando a conclusione con successo. Dopo il 2025, anno in cui si è registrato un picco di risorse straordinarie, il triennio successivo prevede una naturale riduzione dei finanziamenti per nuove opere, con una maggiore attenzione al completamento, alla gestione e alla rendicontazione dei progetti già avviati. Le entrate derivanti dalle imposte comunali restano stabili, con circa 11,1 milioni di euro previsti per il 2026. Il Comune ha scelto un’impostazione prudente, mettendo da parte risorse sufficienti per garantire l’equilibrio dei conti anche nei prossimi anni. Restano confermati tutti gli strumenti di programmazione dal piano delle opere pubbliche, al piano delle alienazioni immobiliari e al programma degli acquisti di beni e servizi. La manovra tributaria punta a mantenere i servizi al cittadino senza aumentare in modo significativo la pressione fiscale, con una rimodulazione delle aliquote IMU nel rispetto delle nuove regole nazionali. L’Amministrazione conferma inoltre l’attività di contrasto all’evasione fiscale, prevedendo un recupero di circa 1 milione di euro, in linea con quanto già avvenuto negli anni precedenti. È prevista una modifica della soglia di esenzione, che viene abbassata a 12.000 euro, sulla scorta di quanto già deliberato dai Comuni più prossimi a Fucecchio.

Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, le tariffe restano invariate e non subiscono modifiche. Sulla Tari, si precisa che dal 2023 la tariffa rifiuti non è più gestita direttamente dal Comune, ma dal soggetto che svolge il servizio. Per questo motivo non rientra tra le entrate del bilancio comunale. Il Canone unico patrimoniale viene invece aggiornato esclusivamente in base all’indice ISTAT (+1,1%), come previsto dalla legge. Le tariffe del canone mercatale restano invece invariate.

Questione trasferimenti e altre entrate: il Comune ha effettuato le previsioni relative al Fondo di solidarietà comunale sulla base delle regole attualmente in vigore, che saranno aggiornate una volta ricevute le comunicazioni ufficiali dal Ministero dell’Interno. Su servizi, tariffe e attenzione alle famiglie il bilancio tiene conto dell’aumento dei costi dei servizi e dei cambiamenti demografici. Restano invariate molte tariffe comunali, tra cui quelle per la mensa e il trasporto scolastico, i servizi educativi, culturali e sociali, i parcheggi e altri servizi.

Grande attenzione è riservata ai servizi alla persona, con maggiori risorse destinate a: assistenza educativa per gli alunni con disabilità; contenimento dei costi dei pasti della mensa scolastica; sostegno ai nidi convenzionati; gestione e potenziamento dei nidi comunali, anche in vista di futuri ampliamenti. Nel triennio 2026–2028 prosegue infine – ma non per importanza - il lavoro sulle opere pubbliche già programmate, con particolare riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, che entreranno nella fase conclusiva nel corso del 2026 e porteranno alla riqualificazione di ampie zone del territorio e alla nascita di nuovi edifici scolastici.

"Il nostro ente – sottolinea la sindaca Emma Donnini – è finanziariamente sano nonostante i tagli del governo ai trasferimenti e sul Pnrr, che ci hanno costretto a impegnare cifre dell’amministrazione per portare a termine i cantieri che stanno cambiando il volto del nostro centro storico e dei nostri edifici scolastici; per questo devo dire grazie al grande lavoro degli uffici, che hanno affrontato questa sfida con grande competenza e dedizione. Tornando al bilancio vengono mantenute invariate le tariffe dei servizi essenziali per le famiglie, al netto degli aumenti che il Comune si impegna ad affrontare. È questa una priorità della nostra Amministrazione, perché i servizi alla persona impattano sulle vite di tutti i cittadini, specie di coloro che appartengono alle fasce più deboli. La giunta intanto è già ripartita forte per continuare a realizzare gli impegni che abbiamo inserito nel mandato elettorale, a cominciare dal sociale e da tutte le politiche attive per il contrasto alla povertà e per la ricerca di lavoro. Al di fuori del bilancio sottolineo che stanno per ripartire gli incontri coi cittadini su molti temi, così da potenziare la comunicazione con la cittadinanza e recepirne sempre meglio le istanze".

Il bilancio è stato approvato coi voti favorevoli dei gruppi consiliari che compongono la maggioranza: Partito Democratico e Orgoglio Fucecchiese.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa