Fuga di gas a Pontedera, intervento dei Vigili del Fuoco

Oggi, alle 18:40, due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Viale Italia, nel Comune di Pontedera, a seguito di una segnalazione per una fuga di gas da parte della società che gestisce la rete.

All'arrivo, i vigili hanno rilevato la presenza di metano all’interno di un garage e in alcuni tombini. Dopo aver messo in sicurezza l'area, il personale ha individuato il punto esatto della fuoriuscita sotto il manto stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di 2i Rete Gas, che stanno effettuando gli scavi necessari per la riparazione della condotta e il ripristino della rete.

Notizie correlate