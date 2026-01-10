Fuga di gas a Pontedera, intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Oggi, alle 18:40, due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Viale Italia, nel Comune di Pontedera, a seguito di una segnalazione per una fuga di gas da parte della società che gestisce la rete.

All'arrivo, i vigili hanno rilevato la presenza di metano all’interno di un garage e in alcuni tombini. Dopo aver messo in sicurezza l'area, il personale ha individuato il punto esatto della fuoriuscita sotto il manto stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di 2i Rete Gas, che stanno effettuando gli scavi necessari per la riparazione della condotta e il ripristino della rete.

Notizie correlate

Pontedera
Cronaca
10 Gennaio 2026

Incidente sul lavoro in area boschiva a Pontedera: interviene l’elisoccorso

Incidente sul lavoro nella giornata di oggi, 10 gennaio, nel territorio comunale di Pontedera, dove un operaio è rimasto ferito durante un'attività lavorativa in un'area boschiva. Il 118 ha disposto [...]

Pontedera
Cronaca
8 Gennaio 2026

Ha un guanto con dentro l'hashish, arrestato

Il 3 gennaio un 58enne è stato arrestato a Pontedera per detenzione e spaccio di droga. L'uomo ha visto arrivare i carabinieri e ha lasciato cadere un guanto. All'interno erano [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
5 Gennaio 2026

Keu, il Consiglio di Stato ha deciso: Consorzi esclusi dalla responsabilità per l’inquinamento

Si torna a parlare di Keu. Con una motivazione di 37 pagine depositata il 30 dicembre, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Toscana e dalla [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina