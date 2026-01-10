Fuga di gas a Pontedera, intervento dei Vigili del Fuoco

Oggi, alle 18:40, due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Viale Italia, nel Comune di Pontedera, a seguito di una segnalazione per una fuga di gas da parte della società che gestisce la rete.
All'arrivo, i vigili hanno rilevato la presenza di metano all’interno di un garage e in alcuni tombini. Dopo aver messo in sicurezza l'area, il personale ha individuato il punto esatto della fuoriuscita sotto il manto stradale.
Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di 2i Rete Gas, che stanno effettuando gli scavi necessari per la riparazione della condotta e il ripristino della rete.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Pontedera
Pontedera
Cronaca
10 Gennaio 2026
Incidente sul lavoro nella giornata di oggi, 10 gennaio, nel territorio comunale di Pontedera, dove un operaio è rimasto ferito durante un'attività lavorativa in un'area boschiva. Il 118 ha disposto [...]
Pontedera
Cronaca
8 Gennaio 2026
Il 3 gennaio un 58enne è stato arrestato a Pontedera per detenzione e spaccio di droga. L'uomo ha visto arrivare i carabinieri e ha lasciato cadere un guanto. All'interno erano [...]
Santa Croce sull'Arno
Cronaca
5 Gennaio 2026
Si torna a parlare di Keu. Con una motivazione di 37 pagine depositata il 30 dicembre, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Toscana e dalla [...]
<< Indietro