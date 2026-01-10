Buogiorno oggi per Cucinare che bontà internazionale andiamo nel Delfinato ( Dauphine era una delle antiche province francesi) in Francia al confine con il Piemonte per assaggiare il "Gratin Dauphinois", un gratin di patate in forno con panna e latte. Un piatto bello sostanzioso che si mangia bene proprio nel periodo invernale. La ricetta l'ho presa da Il Cucchiaio d'Argento.

https://www.cucchiaio.it/ricetta/gratin-dauphinois/

E' un piatto da gustare come unico o come contorno ricco, un piatto saporito e gustoso.

Gratin Dauphinois

Ingredienti

800 g di patate

200 g di latte

200 g di panna fresca

½ spicchio di aglio

2 rametti di timo fresco

60 g di Groviera

20 g di burro

sale

pepe

Preparazione

Per preparare il Gratin Dauphinois, per prima cosa imburrate una teglia tonda del diametro di 20 cm e grattugiate lo spicchio di aglio direttamente sulla superficie imburrata, distribuendolo in modo uniforme. A questo punto sbucciate le patate, affettatele a rondelle sottili da 2–3 mm, senza sciacquarle così da conservare l’amido necessario alla struttura finale. Disponete le fettine di patate in strati regolari o ricomponetele nella teglia ricoprendone tutta la superficie. Preparate un miscuglio di latte e panna in rapporto 1:1 da versare fino a coprire le patate appena a filo, senza sommergerle del tutto. Cuocete in forno ventilato a 150–160 °C per 1 ora e 20 minuti - 1 ora e 40 minuti, finché le patate risultano morbide e il composto ha formato una crema densa e stabile. Quando il gratin ha preso consistenza, cospargete la superficie con il Groviera grattugiato, salate, pepate, aggiungete il timo. Rinfornate a 190–200 °C per circa 4-5 minuti, per ottenere una gratinatura rapida e controllata. Una volta pronto, lasciate riposare il Gratin Dauphinois 10 minuti per far stabilizzare la struttura e poi gustatelo.