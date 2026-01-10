Incendio in centro a Firenze, in un palazzo di via Santa Reparata. Le fiamme sono divampate all’interno di un fondo in un edificio a quattro piani. Il palazzo è stato evacuato, e una persona con disabilità è stata affidata al personale sanitario.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del comando centrale di Firenze e distaccamento di Fi-Ovest, con un'autoscala e un'autobotte, che dalle 20.45 stanno lavorando per domare l'incendio. Una squadra ha verificato la presenza di eventuali persone negli appartamenti, mentre l'altra si è concentrata sullo spegnimento delle fiamme.

Sono in corso le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza dei locali interessati dall’evento.

