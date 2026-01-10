Incidente sul lavoro nella giornata di oggi, 10 gennaio, nel territorio comunale di Pontedera, dove un operaio è rimasto ferito durante un'attività lavorativa in un'area boschiva.

Il 118 ha disposto l'intervento dell'elicottero Pegaso, che ha raggiunto la piazzola di atterraggio più vicina per consentire un rapido soccorso, vista la difficoltà di accesso alla zona. Dopo le prime cure e la stabilizzazione del ferito, l’uomo è stato affidato all'ambulanza di Uliveto Terme, che ha provveduto al trasferimento verso la struttura ospedaliera indicata.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni complesse a causa dell’ambiente boschivo, ma si sono concluse senza ulteriori criticità grazie al coordinamento tra i mezzi di emergenza.

Al momento non sono state rese note le generalità dell’operaio né le cause esatte dell’incidente, che restano in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

