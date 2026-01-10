Incidente sul lavoro in area boschiva a Pontedera: interviene l’elisoccorso

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

L’elicottero Pegaso ha prestato soccorso all'uomo, poi trasportato in ospedale dall’ambulanza della Croce Rossa di Uliveto

Incidente sul lavoro nella giornata di oggi, 10 gennaio, nel territorio comunale di Pontedera, dove un operaio è rimasto ferito durante un'attività lavorativa in un'area boschiva.

Il 118 ha disposto l'intervento dell'elicottero Pegaso, che ha raggiunto la piazzola di atterraggio più vicina per consentire un rapido soccorso, vista la difficoltà di accesso alla zona. Dopo le prime cure e la stabilizzazione del ferito, l’uomo è stato affidato all'ambulanza di Uliveto Terme, che ha provveduto al trasferimento verso la struttura ospedaliera indicata.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni complesse a causa dell’ambiente boschivo, ma si sono concluse senza ulteriori criticità grazie al coordinamento tra i mezzi di emergenza.

Al momento non sono state rese note le generalità dell’operaio né le cause esatte dell’incidente, che restano in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Notizie correlate

Rosignano Marittimo
Cronaca
10 Gennaio 2026
Carabinieri Forestali

Cumulo di rifiuti a La Mazzanta: denunciato un commerciante

Scoperto un cumulo di rifiuti a La Mazzanta nel comune di Rosignano Marittimo. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cecina, durante un servizio di vigilanza ambientale, hanno individuato un ingente [...]

Viareggio
Cronaca
10 Gennaio 2026
Mercantile in avaria Viareggio 10 gennaio 2026

Mercantile in avaria a 6 miglia dal porto di Viareggio, equipaggio salvo

Un mercantile lungo 80 metri, battente bandiera delle Comore, è rimasto fermo a sei miglia dalla costa di Viareggio a causa di un'avaria, mentre era in navigazione verso il porto [...]

Pisa
Cronaca
10 Gennaio 2026

Guardistallo, scoperta discarica abusiva con cemento e amianto: denunciato titolare d'impresa

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno denunciato il titolare di un’impresa edile al termine di accertamenti su un grave caso di abbandono illecito di rifiuti. Secondo quanto riferito [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina