Insulti sessisti e razzisti sui social a Senka Majda, Fratoianni (SI): "È ora di finirla con queste campagne d'odio"

Politica e Opinioni Empoli
Nicola Fratoianni

Il leader di SI esprime solidarietà dopo l’ondata di insulti alla militante che aveva criticato il commento di Isacco Cantini

Dopo l'ondata di insulti, offese sessiste e razziste cariche d’odio scaturita dal post della militante di Sinistra Italiana Senka Majda, che condannava fermamente il commento di Isacco Cantini, in tanti si sono uniti in solidarietà, compreso il leader di SI, Nicola Fratoianni. La Cgil, già nelle ore precedenti, aveva rilasciato un comunicato a sostegno della militante e lavoratrice dell’Inca Cgil di Pisa.

"Solo perché aveva criticato sui social il segretario FdI di Empoli che si era augurato lo sterminio degli avversari (e che finalmente ha rassegnato le dimissioni) una nostra compagna Senka Majda è stata travolta da una valanga di insulti, offese sessiste e razziste fino all’incitamento alla violenza nei suoi confronti - ha commentato Fratoianni sul social X -. A Senka tutto il sostegno e la solidarietà di Avs. È davvero ora di finirla a destra con queste campagne di odio inaccettabile".

"Questo è odio. Io non risponderò con lo stesso linguaggio. Risponderò con la mia libertà. Continuerò a dire quello che penso, a schierarmi contro la violenza, il razzismo e ogni forma di disumanizzazione, anche quando dà fastidio. Soprattutto quando dà fastidio" aveva commentato Majda dopo gli attacchi ricevuti.

