Lunetta fatale per l'Use Computer Gross: debutto amaro per coach Comuzzo

Basket Empoli
In una partita finita in volata e decisa per due punti, il primo dato che balza agli occhi è il 57% ai liberi anche perché, proprio nei secondi finali, è proprio l’imprecisione dalla lunetta a far masticare amaro. La spiegazione dell’85-83 col quale Genova batte l’Use Computer Gross non è ovviamente solo qui ma sicuramente anche qui. La gara è equilibrata fino alla fine quando la voglia di tornare a vincere dei liguri, proprio nel giorno dell’esordio del loro nuovo allenatore Stefano Comuzzo, ha la meglio su un’Use che pare aver ripreso bene la marcia ma prima si fa rimontare e poi non riesce mai a prendere in mano le redini della partita giocando sotto ritmo fino al finale che lascia l’amaro in bocca.

Il 20-29 della prima frazione fa ben sperare, ma poi Genova rientra ed all’intervallo siamo 46-48. La partita non trova un padrone (67-68 al 30’) e le due squadre si danno appuntamento agli ultimi minuti per risolvere la questione. De Leone dalla lunetta per il 79-78, ci sono poi un paio di errori prima che Soviero sorpassi per l’81-82. Genova dall’arco allunga (84-82) mentre Soviero sbaglia due liberi ma è bravo a prendere il rimbalzo. L’extra possesso porta Paluzzi ai liberi e ne va dentro solo uno: 84-83. Sul fronte opposto Zini fa lo stesso (85-83) e l’Use ha 21 secondi per impattare o vincere. C’è un fallo nel pitturato ancora su Soviero che sbaglia il primo e volutamente il secondo visto che mancano appena 5 secondi alla sirena. La lotta a rimbalzo è serrata ma la spunta Genova che centra così la sua seconda vittoria stagionale.

85-83

ELAH ACQUARIO DI GENOVA
Brescianini 20, Diakhate 6, Biaggini 5, Venga 26, Zini 12, Alberghini 11, La Marca 5, Fantino, Caversazio. All. Comuzzo

USE COMPUTER GROSS
Ciano 7, Rosselli 10, Cipriani 12, Sakellariou 7, Soviero 15, De Leone 20, Tosti 4, Paluzzi 8, Regini, Baldacci, Giantini. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri Cirinei di Pisa e Sposito di Livorno

Parziali: 20-29, 46-48 (26-19), 67-68 (21-20), 85-83 (18-15)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

