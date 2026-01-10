Un mercantile lungo 80 metri, battente bandiera delle Comore, è rimasto fermo a sei miglia dalla costa di Viareggio a causa di un'avaria, mentre era in navigazione verso il porto di Durazzo. La nave, Master Nasser, era partita ieri pomeriggio da La Spezia, ma a circa 15 miglia dalla costa versiliese ha registrato un problema tecnico e si è ritrovata alla deriva in condizioni di mare forza sei, lanciando un SOS.

Sul posto sono intervenute le unità della Guardia Costiera e un elicottero partito dalla base di Sarzana, che ha verricellato personale a bordo per assistere gli 11 membri dell'equipaggio, tutti in buone condizioni di salute.

Al momento la nave resta alla deriva in attesa di condizioni meteo più favorevoli e di una decisione tecnica sul suo eventuale traino, che potrebbe avvenire verso il porto di Livorno o quello di Marina di Carrara, come spiegato dalla Capitaneria di porto di Viareggio.

