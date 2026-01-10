Meteo in Toscana: allerta per mareggiate lungo la costa e ghiaccio nelle zone interne

Attualità Toscana
Codice giallo mareggiate ghiaccio toscana 10 11 gennaio 2026

Allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi per mareggiate su tutta la costa e l’Arcipelago. Codice giallo anche per ghiaccio nelle zone interne tra la notte e la mattina di domenica

E’ ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino alla mezzanotte di oggi, sabato 10 gennaio.

Per quanto riguarda le zone interne invece, nelle ore notturne e nella mattinata di domani le temperature sotto lo zero determineranno la formazione di ghiaccio, che potrà causare localizzati problemi negli spostamenti e disagi a carattere locale.
La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle 10 di domenica 11 gennaio, dall’Alto Mugello fino a tutta la zona dell’Appennino aretino, senese ed amiatino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

