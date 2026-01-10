La scorsa notte, un 38enne di origini marocchine è rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di pistola all'interno di una paninoteca di Montecatini Terme. L’uomo, senza fissa dimora, era appena tornato a casa dopo un ricovero ospedaliero per una precedente aggressione subita a fine dicembre da un gruppo di connazionali, tutti arrestati dalla polizia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno all'1.30, una lite degenerata tra clienti ha portato all'esplosione del colpo di arma da fuoco. La pistola, detenuta illegalmente, era in possesso di due fratelli albanesi di 31 e 33 anni, che dopo l’accaduto si sono spontaneamente presentati in caserma e sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio.

Il 38enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze, dove resta in prognosi riservata con condizioni molto gravi. Le indagini proseguono per ricostruire i motivi e le circostanze precise della lite.