Montespertoli Tutti critica l’amministrazione: "Sui social tutto va bene, ma le scuole sono trascurate e le strade abbandonate"

Il gruppo consiliare Montespertoli Tutti critica l’amministrazione Comunale, accusata di usare i social per mostrare che "tutto va bene", ma in efficienza mentre scuole, strade e parchi restano trascurati. Denunciano la mancanza di prevenzione, manutenzione e sicurezza, evidenziando che gli interventi "arrivano solo in vista delle elezioni".

Il gruppo consiliare ha fatto riferimento anche alla recente gestione dell'emergenza ghiaccio e neve e al caso del topo rinvenuto in una scuola dell’infanzia, sottolineando come questi episodi evidenzino la "scarsa attenzione alla sicurezza dei cittadini".

La nota integrale

"Sui social l’amministrazione cerca di convincere i cittadini che tutto va bene, con continui post, foto, annunci e rassicurazioni. Ma basta distogliere lo sguardo dallo schermo per vedere la realtà: scuole trascurate, marciapiedi rotti, buche, giochi rotti e parco urbano abbandonato, con manufatti danneggiati, vialetti sconnessi e attrezzature inutilizzabili.

Anche la gestione dell’emergenza ghiaccio e neve dimostra la scarsa attenzione alla sicurezza dei cittadini.

Il recente episodio del topo rinvenuto in una scuola dell’infanzia è emblematico: il sindaco rassicura sui social, ma il fatto che sia accaduto dimostra la mancanza di prevenzione e rende l’amministrazione responsabile.

Come opposizione, abbiamo più volte denunciato il degrado soprattutto nelle scuole comunali , presentando esposti alle autorità competenti. Intervenire dopo è il minimo: servono prevenzione, manutenzione costante e controlli reali, non propaganda che prova a convincere i cittadini che tutto vada bene.

Si rifanno due vie del centro, mentre tutto il resto del paese resta nel degrado. Le asfaltature, spesso rimandate, arrivano solo in vista delle elezioni, ma non sostituiscono la manutenzione ordinaria necessaria.

Sui social provano a convincere tutti della loro efficienza. La realtà è ben diversa".

Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti

